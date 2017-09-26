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Yenimahalle Belediyespor, Yurt-Kur'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı

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Yenimahalle Belediyespor, Yurt-Kur'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı
Ankara Süper Amatör Lig, bu hafta sonu oynanan maçlarla start aldı. Ligin şampiyonluk adaylarından olan Yenimahalle Belediyespor, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Yurt-Kur'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlamasını bildi.

Sezonun ilk maçı olmasına rağmen oynadığı futbolla rakibini rahat geçen mavi beyazlılar, ilerisi için yeşil ışık yaktı.

Hasan Doğan'da geçit yok

Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Abdullah Şanlı, Göktun Şahin, Uğur Pehlivan hakem üçlüsü yönetti. Yenimahalle Belediyespor mücadeleye, Emre, Erhan, Tolga, Dursun Ali, Serkan, Adem, Doğukan (dk.80 Resul), Mikail, Emir, Anıl (dk.80 Halil), Onur ( dk.60 Kubilay), ilk on biriyle çıktı.

Maça oldukça hızlı başlayan Yenimahalle Belediyespor, organize geliştirdiği atakta henüz 2. dakikada Emir'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Erken bulduğu golle oyunu elinde tutmaya devam eden mavi beyazlılar, pozisyon üretmekte zorlanmazken, kalesine gelen cılız atakları savuşturmasını da bildi. 30. dakikada başarılı kanat oyuncusu Doğukan, ceza sahasına klas hareketlerle girdi ve tabelayı 2-0 yaptı. Bu dakikadan itibaren tempoyu düşüren Yenimahalle, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıya moralli başlayan Yenimahalle Belediyespor, iyi oyununu sürdürse de rakibi karşısında bulduğu fırsatları cömertçe harcadı. Maçın kırılma anı ise 75. dakikada gerçekleşti. Yenimahalle ceza sahası içinde oluşan karambolde maçın orta hakemi Abdullah Şanlı, düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi. Karara uzun süre itiraz eden mavi beyazlı ekipte Erhan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Yurt Kur kaptanı Volkan, topu filelerle buluşturarak skoru 2-1'e getirdi.(dk.77) Kalesinde gördüğü golden sonra oyuncu değişikliklerine giden Yenimahalle Belediyespor, oyunu kendi yarı sahasında kabul ederek, kontrataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Son 10 dakikayı rakibine pozisyon vermeden geçiren mavi beyazlı ekip, son düdüğün çalmasıyla beraber maçtan 2-1 galip ayrılarak, göze hoş gelen oyunun semeresini 3 puanla aldı.

Rakip Güneşspor

Evinde oynadığı Yurt Kur mücadelesinden, 3 puanla ayrılan Yenimahalle Belediyespor'da moraller yüksek. Hafta sonu Güneşspor ile karşılaşacak olan mavi beyazlılar, hazırlıklarına Salı günü yapılan antrenmanla başladı. Oldukça neşeli geçen antrenmanda kahkaha sesleri eksik olmazken, oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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