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Yenimahalle “Çocuk İstiyorum” adlı oyununun Ankara’daki ilk gösterimine ev sahipliği yaptı

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Yenimahalle “Çocuk İstiyorum” adlı oyununun Ankara’daki ilk gösterimine ev sahipliği yaptı
Yenimahalle Belediyesi, Tiyatro Keyfi’nin, evlilik ve kadın-erkek ilişkilerini anlatan “Çocuk İstiyorum” adlı oyununun Ankara’daki ilk gösterimine ev sahipliği yaptı.

Belediyenin ücretsiz kültür sanat etkinlikleri kapsamında 4 Mevsim Tiyatro Salonunda Yenimahalleli tiyatro severlerle buluşan oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal da Yenimahallelilerle birlikte izledi.

Usta oyuncular kahkahaya boğdu

Sahnelendiği günden beri seyircinin büyük ilgisi ile karşılanan, evlenme tekliflerinin havada uçuştuğu sürprizlerle dolu 2 perdelik oyun Yenimahallelilerden de tam not aldı.

Gülme garantili komedide, Usta oyuncular Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Kemal Başar ve Defne Bölükbaşıoğlu; taşlardan bile özür dileyen, kilolarından ve kelliğinden şikayetçi çok zengin bir adam, evlenmeyi kafasına koymuş, kurnazlığıyla aman dedirten fettan bir kadın, uzun boyu, karizması, fit ve sağlıklı görünümüyle popüler olmaya mahkum bir doktor, zekasına olmasa da güzelliğine oldukça güvenen bir genç kadın rolleriyle tiyatro severlere unutulmaz bir komedi akşamı yaşattı.

Yenimahalle sanatın merkezi oldu

Oyunun sonunda oyuncuları tebrik ederek çiçek veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana sanatın merkezi olan Ankara’da, belediye olarak bu anlayışı desteklemek, sanatı sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde kültür sanat etkinliklerimizle genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce kişiye ulaşıyoruz. Belediyecilik sadece yol, kaldırım yapmakla olamaz, biz sosyal faaliyetlerimizle bir kent bilinci yaratmak istiyoruz” dedi.

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