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“Yenimahalle HalkKart” projesiyle 50 bin aileye ulaştı

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“Yenimahalle HalkKart” projesiyle 50 bin aileye ulaştı
Yenimahalle sınırları içerisinde, hemşerilik bilincini yaşatmak ve Yenimahalle’de yaşamanın ayrıcalığını vatandaşlara hissettirmek isteyen...

Yenimahalle sınırları içerisinde, hemşerilik bilincini yaşatmak ve Yenimahalle’de yaşamanın ayrıcalığını vatandaşlara hissettirmek isteyen Yenimahalle Belediyesi, hastaneden markete, eğitimden akaryakıta, kırtasiyeden kuaföre, kuyumcudan otele kadar birçok alanda vatandaşlara indirim avantajı sağlayan “Yenimahalle HalkKart” projesiyle 50 bin aileye ulaştı.

Proje kapsamında şimdiye kadar toplamda 510 firma ile anlaşan belediye, yüzde 57’ye varan indirimlerle adeta Ankara’da çığır açtı.

Altın ve pırlantada yüzde 57’ye varan indim

Kart sahibi vatandaşların indirimli olarak alışveriş yapabilecekleri kurumları web sitesinden duyuran belediye, altın ve pırlantada yüzde 57’ye varan indirim veren kurumlarla dikkat çekiyor.

İndirim oranlarıyla kuyumcu firmalarını takip eden kuaförler, hastaneler ve akaryakıt firmaları ise kart sahiplerine yüzde 50 gibi büyük bir indirim oranı sağlıyor.

Ankara’nın birçok ilçesinde geçerli

Amaçlarının Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu proje hem tüketicinin ve hem de satıcının yararına. Bizim amacımız Yenimahalle’de hizmet eden kurumlarla vatandaşlar arasında ekonomik bir döngü yaratmak ve Yenimahalle’nin ekonomisinin canlandırmaktı ancak diğer ilçelerimizde faaliyet gösteren kurumlardan da vatandaşlarımıza indirim sağlamak için talepler oldu. Bu yüzden Yenimahalle dışındaki ilçelerimizde bulunan birçok kurumla da anlaştık. Bizim belediye olarak hiçbir beklentimiz yok sadece Yenimahalle’nin kazanması için mücadele veriyoruz” dedi.

Halk kart nasıl kullanılıyor?

Kart, anlaşma yapılan işyerlerinin bilgisayar sistemlerinde tanımlı olduğu için kart sahibinin mal ve hizmet alımını gerçekleştirip ödeme için kasaya geldiğinde kartını okutması yeterli oluyor. Bu sayede okunan kart sistem tarafından algılanarak, karta belirlenen oranda indirim gerçekleştiriliyor.

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