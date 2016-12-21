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Yenimahalle havuzları "Temiz Havuz Sertifikası", “TS EN ISO 900:2008 Sertifikası“ ve “Müşteri Memnuniyeti Sertifikası” aldı

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Yenimahalle havuzları "Temiz Havuz Sertifikası", “TS EN ISO 900:2008 Sertifikası“ ve “Müşteri Memnuniyeti Sertifikası” aldı
Daha önce Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda "Temiz Havuz Sertifikası" alan...

Daha önce Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda "Temiz Havuz Sertifikası" alan ve aynı zamanda uluslararası kalite yönetim standartlarına uygunluğu nedeniyle BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri A.S tarafından “TS EN ISO 900:2008 Sertifikası“na layık görülen Yenimahalle Belediyesi havuzları, bu kez de BBS tarafından TS ISO 10002:2004 “Müşteri Memnuniyeti Sertifikası” aldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın makamında gerçekleşen Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi, Hacı Sabancı ile Turgut Özakman Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nin sertifika törenine Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ve BBS yetkilileri katıldı.

Üyelerin istek ve şikayetleri değerlendirildi

Sertifikayı Yaşar’a takdim eden BBS yetkileri, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Yaşar’ı tebrik ederek, “Tesisten faydalanan üyelerinizin müşteri memnuniyeti anketinde belirttikleri istek ve şikayetlerini değerlendirip doküman haline getiriyorsunuz. Aylık toplantılar yaparak memnuniyeti arttırmak adına bu istek ve şikayetleri hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak için çalışıyorsunuz. Havuz personelinizi ve sizleri hassasiyetinizden dolayı tebrik ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

“Olması gereken budur”

Yenimahalle havuzlarının “Müşteri Memnuniyeti Sertifikası”nı almasından dolayı duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getiren Yaşar ise, “Hijyenik şartlarda spor yapmak, yüzmek tüm vatandaşlarımızın hakkıdır. Bizde bunun için yapmış olduğumuz tüm havuzlarda ve spor merkezlerimizde bunu titizlikle yerine getiriyoruz. Olması gereken budur. Hizmetlerin titizlikle ve hijyenik şartlarda yürütülmesi müşteri memnuniyetini doğurur. Vatandaşlarımızın havuz ve spor tesislerimizden memnun olması bize her zaman gurur verir. Bugünde bu sertifikayı almak bizleri onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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