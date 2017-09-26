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Yenimahalle Köyleri Şenliği’nde, köylüler gelenek ve göreneklerini yâd ettiler

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Yenimahalle Köyleri Şenliği’nde, köylüler gelenek ve göreneklerini yâd ettiler
Yenimahalle Belediyesi, Ankara Kulübü Derneği ve Yuva Köyü Muhtarlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Yenimahalle Köyleri Şenliği’nde, köylüler gelenek ve göreneklerini yâd ettiler.

Yuva Köy Konağı’nda gerçekleşen etkinliğe, Yenimahalle’ye bağlı mahalle statüsüne geçen İvedik, Yakacık, Memlik, Susuz, Karacakaya ve Yuva köylerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy Şenliği ilk kez yapılıyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, BAŞKON Genel Başkanı Mehmet Akyol, muhtarlar ve STK temsilcileri de  köylülere eşlik etti.

İlk kez düzenlenen şenlikte, Yenimahalle köylerinin geleneksel ve kültürel değerlerinin yaşatılması amacıyla Seymenler, Bacıerenler, Sinsin gösterisinin yanı sıra Köy Seyirlik Oyunları sergilendi.

“Birlik ve beraberliğin aşamayacağı engel yoktur”

Programda vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Yaşar, gördüğü ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ankara'nın yerel değerlerinin yaşatılması için dün nasıl Ankara Kulübü'ne destek olduysam bundan sonra da bu desteğe devam edeceğim. Ben Yenimahalle’ye 13 yaşında geldim. Yenimahalle'yi ve Cumhuriyetin Başkenti Ankara'yı çok seviyorum. Bütün ülkeler başkentleri ile övünür. Bizim başkentimiz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti; Ankara'dır. Ülkemize, başkentimize, ilçemize, köyümüze ve ülkemizin en ücra köşesine kadar sahip çıkmalıyız. Birlik ve beraberliğin aşamayacağı engel yoktur. Bugün sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

“Köylerimizde yerel değerleri yaşatıyoruz”

Konuşma yapan diğer bir isim Özaslan da, “İlkini düzenlemiş olduğumuz şenliğimizi her sene devam ettireceğiz. Ankara'nın köyleri ile daha çok bir araya geleceğiz. Ankara Kulübü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile kuruldu. Ankara'mızın gelenek ve görenekleri, tarihini ve kültürünü yaşatmak misyonunu üstlenmiş kurumların başında gelmekteyiz. Kulübümüz her geçen gün daha da büyüyor. Şubelerimizle beldelerimizde, köylerimizde yerel değerleri yaşatıyoruz. Bizler Atalarımızdan aldığımız değerleri zenginleştirerek geleceğe aktaracağız” dedi.

Konuşmaların ardından Özaslan, Ankara'nın Oscar ödülü olarak bilinen ‘Seymen Heykeli’ni Yuva Köyü Muhtarı Ahmet Şimşek ile köy temsilcisi Murat Kubat'a verdi.

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