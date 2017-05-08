Yenimahalle kültürel gezileri ile 2 bin 566 vatandaş il il gezdi

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği, Yenimahalle Kent Konseyi’nin organize ettiği Çanakkale, Kapadokya, Amasra, Abant, Beypazarı ve Konya kültürel gezileri ile 2 bin 566 Yenimahalleli il il gezdi.

Kent Konseyi tarafından çalışmaların aksamadan yürütülmesi için oluşturulan çalışma grubu, mahalle muhtarlarının öneri ve iş birliği ile gezilere katılan vatandaşları belirlerken, önceliği seyahat olanağı kısıtlı vatandaşlara verdi. Kültür gezilerine 2015- 2016 yıllarında toplam 2 bin 566 kişi katıldı.

İlgi büyüktü

Yenimahalle sınırları içerisinde yaşayan ve özellikle Ankara dışına çıkma fırsatı yakalayamamış vatandaşların katıldığı gezilere ilgi büyük oldu. Mahallelilerin talepleri üzerine gezi programları düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Kent Konseyi’nin organizatörlüğünde vatandaşlara rehber eşliğinde seyahat imkanı sundu. Vatandaşlar, merkezi noktalardan otobüsle alınırken gezi dönüşünde ise yeniden aynı noktalara bırakıldı.

Haziran’dan Eylül’e kadar süren gezilere, Yenimahalle’nin çeşitli semt ve mahallelerinden çok sayıda Yenimahalleli katıldı. Vatandaşlara eşlik eden rehberler, gezilen yerlerin tarihi ve turistik özellikleri hakkında bilgi verdi. Çanakkale, Kapadokya, Amasra, Abant, Beypazarı ve Konya’yı ilk kez görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirip alışveriş yapma imkanı buldu.

Başvurular devam ediyor

2017 yılında ise şu an itibariyle Yenimahalle ilçe sınırları dahilinde bin 132 kişi gezilere katılmak için başvuru yaptı. Başvuruların gezi süresince devam edeceğini belirten yetkililer bu sene için tahmini 18 sefer Çanakkale gezisi yapılmasının planlandığını belirttiler.