Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi’nde inşa edilen 7 katlı BELMEK binası Başkent'in 155 ayrı noktasındaki BELMEK’lerin de en büyüğü olacak

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, BAŞKENT’İN 155 AYRI NOKTASINDA, KADINLARA YÖNELİK MESLEK EDİNDİRME KURSLARI’NA (BELMEK) BİR YENİSİ DAHA EKLENİYOR. ANKARA’NIN EN BÜYÜK BELMEK BİNASI OLACAK “YENİMAHALLE BELMEK”İN İNŞAAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin örnek yerel mesleki eğitim kurslarının sayısını artırmaya devam ediyor.

Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi’nde inşa edilen 7 katlı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BELMEK) binası, Başkent'in 155 ayrı noktasındaki BELMEK’lerin de en büyüğü olacak.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi yetkilileri, inşaat alanı 6 bin metrekare olan Yenimahalle BELMEK’te, 35 dersliğin yer alacağını söylediler. konferans ve sergi salonu, açık-kapalı otoparkıyla hizmet verecek binanın inşaatında da sona yaklaşıldı.

Yetkililer, Yenimahalleli kadınlar başta olmak üzere Başkentli tüm kadınların buluşma adresi olacak yeni BELMEK binasına ilişkin şu bilgileri paylaştılar: “Bir bodrum, bir ara kat ve 5 normal kat olmak üzere 7 katlı olarak inşa edilen yeni binada; kapalı otopark, 4 adet dükkan, 6 adet ofis, 35 derslik, bay-bayan mescid, sergi salonu, seminer salonu, iç bahçe, idari ofisler, abdesthaneler ve WC'ler yer alıyor. Led aydınlatma sistemleri ile aydınlatılması planlanan binanın dış cephe kaplaması ise %90 oranında tamamlandı. İç mekanlarda ise sıva, seramik vb. duvar ve döşeme kaplama imalatları devam eden binamızın peyzaj ve diğer tesisat imalatlarını da tamamlayarak, bahar aylarında hizmete açmayı hedefliyoruz.”



31 AYRI BRANŞ’TA EĞİTİM

Yenimahalle BELMEK'te; ev ekonomisi, yemek, makine nakışı, deri işletmeciliği, taş bebek, takı tasarım, resim, internet, ebru, seramik, tezhip, giyim, iğne oyası, el nakışı ve ahşap boyama başta olmak üzere 31 ayrı branşta kurs verilecek.

Türkiye’nin en fazla kursiyeri bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursu BELMEK’ler, 25 yıldır her yaş grubundan insana verdiği ayrı ayrı hizmetlerle de diğer belediyelere örnek oluyor. 155 ayrı noktada, 31 farklı branşta ve 400 usta eğitici tarafından verilen BELMEK kurslarından, bugüne kadar 250 binin üzerinde vatandaş yararlandı.