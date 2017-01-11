Yenimahalle SOHAYDER okak hayvanları için harekete geçti

Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sokak Hayvanlarını Yaşatma Derneği (SOHAYDER) işbirliğinde Yenimahalle’deki sokak hayvanları için harekete geçildi.

Belediye ekipleri ve dernek gönülleri tarafından yüzlerce kilo kuru mama hayvanlara ulaştırıldı.

Yenimahalle’de ilçe genelinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere kedi ve köpek maması götüren ekipler, hasta ve kısırlaştırılacak hayvanları da toplayarak belediyeye ait hayvan barınağında işlem ve muayenelerini yaptı.

Heyecanları görülmeye değerdi

Soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostlar, heyecan ve sevinçten mamaların üzerinde yuvarlanırken, onları unutmayan ekiplere çeşitli oyunlarla teşekkür etti.

Vatandaşlarıda duyarlı olmaya davet eden belediye ekipleri, Yenimahallelileri sokak hayvanlarına yiyecek bırakmaya davet etti.

Kimsesiz hayvanlara karşı gösterilen hassas tutumundan dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür eden hayvanseverler, “Bütün belediyeleri bu tür çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. Sokak hayvanları kış aylarında sokaklarda zor koşullarda yaşıyor. Herkesin bu konu hakkında duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.