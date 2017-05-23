Yenimahalle Temizlik İşleri Müdürlüğü haşerelerle mücadele başladı

Yenimahalle Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için halk sağlığı alanında vektör mücadelesine başladı.

Mart ayı itibariyle ilçe sınırları içerisinde sivrisinek üreme kaynağı oluşturabilecek her türlü su birikintisi , sazlık alan ve bataklıklarda larva çalışmaları yapan ekipler karasinek üreme kaynağı olabilecek çöp konteynerleri, organik atıkların bulunduğu yerler düzenli olarak temizleyip ilaçlıyor.

İlaçlama faaliyeti kapsamında; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ’ndan eğitim almış, sertifikalı 9 personel, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun, Sağlık Bakanlığı ’nca ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanılarak; her gün tüm cadde ve sokaklarda yenilenen araçlarla ve 7 adet soğuk sisleme makinesi (ULV) ile sabah saatlerinde karasinek, akşam saatlerinde sivrisinek ilaçlaması yapıyor.

Ayrıca vatandaşların talepleri durumunda binaların bodrum, kömürlük, sığınak, depo, garaj gibi ortak kullanım alanlarında böcek ve fare ilaçlaması da ücretsiz olarak yapılıyor. İlaçlama talep eden vatandaşlar Yenimahalle Temizlik İşleri Müdürlüğü ’nü 0312 278 75 16 no’lu telefondan arayarak bilgi ve randevu alabilirler.

Vektörle mücadelede vatandaş desteği çok önemli

Vektörlerle mücadele de fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadelenin yanı sıra kültürel mücadelenin de büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri “Vektörlerle mücadelemizde vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz. Karasinekler; çok sayıdaki yumurtalarını, organik atıklara (çöp, çöplük, çöp depolama üniteleri, ahırlar, gübreler, mutfak atıkları, insan ve hayvan dışkıları v.s.) bırakarak kısa sürede büyük hızla çoğalırlar. Vatandaşlarımız bu konuda bize destek olmalı. Çöp konteynerlerinin kapakları kapalı tutulmalı, çöpler poşetlenmiş olarak çöpe atılmalıdır. Sivrisinekler ise yumurtalarını su içerisine bırakırlar. Yurttaşlarımız evinde ve çevresinde üreme kaynağı oluşturacak en küçük su birikintisine bile izin vermemelidir. Ev bodrumlarında su olduğu takdirde derhal boşaltılması sağlanmalıdır. Su ve kanalizasyon patlaklarından kaynaklanan su birikintilerini de ilgili kuruluşa bildirmelerini önemle rica ediyoruz” dedi.