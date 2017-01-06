  • BIST 76.607
  • Altın 136,966
  • Dolar 3,6106
  • Euro 3,8282
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C

Yenimahalle Yamaçevler gecekondu bölgesinde kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

»
Yenimahalle Yamaçevler gecekondu bölgesinde kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın üzerinde hassasiyetle durduğu Yamaçevler gecekondu bölgesinin Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesiyle bölgede çalışmalara hız verildi.

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında söz konusu alanda arazi çalışmaları yapılırken, gecekondular ile ağaçların tespitleri yapılarak kayıt altına alındı. Proje alanında kentsel dönüşüm projesine ilişkin olarak modelleme çalışmaları,kentsel tasarım projesi ve mimari projeler ise hızla hazırlanmaya başladı. 

5 bin 200 kişi yeni yaşam alanlarını bekliyor

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallesi sınırları içerisinde kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son verilecek. 

Yenimahalle'ye ve Yenimahalleliye yakışır, kaliteli, sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt yaratmak amacıyla harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, yaklaşık 66 hektarlık alanda, 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 300 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükseltecek.

Yenimahalle’de gecekondu tarihe gömülüyor

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi, Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Yaşar, “Tek amacım Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek. Bölgede bin 300 gecekondu hak sahibi bulunuyor. Burası uzun zamandır Yenimahalle'ye sıkıntı veriyordu. Bakanlar Kurulu kararı da çıktığına göre önümüzde hiçbir engel kalmadı. Vatandaşlarla hemen temasa geçip onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz.Son gecekondu bölgemiz olan bu bölgeyi de gecekondudan arındırdığımız zaman Yenimahalle'de gecekondu tarihe karışacak” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı nedeniyle alarma geçti30 Aralık 2016 Cuma 13:22
  • Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97’inci yıldönümü27 Aralık 2016 Salı 12:51
  • Pamuklar Mahallesi ve Batıkent Batı Sitesi mahallesine pazar yerleri yapılıyor25 Aralık 2016 Pazar 12:29
  • İsmet İnönü’yü ölümünün 43’üncü yılında kabri başında anıldı25 Aralık 2016 Pazar 12:21
  • Yenimahalle Belediyesi 2 yeni anaokulunu daha hizmete açmak için gün sayıyor24 Aralık 2016 Cumartesi 09:55
  • Yenimahalle Muhtarlar Derneği’nden Başkan Yaşar'a ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 12:02
  • Yenimahalle'de “Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Diyabet Semineri” düzenledi22 Aralık 2016 Perşembe 15:08
  • Yenimahalle havuzları "Temiz Havuz Sertifikası", “TS EN ISO 900:2008 Sertifikası“ ve “Müşteri Memnuniyeti Sertifikası” aldı21 Aralık 2016 Çarşamba 10:14
  • Yenimahalle Belediyesi, ilçeye 4 sağlık ocağı daha kazandırmaya hazırlanıyor20 Aralık 2016 Salı 11:38
  • Yenimahalle'de “Site ve apartman yöneticiliği eğitimi” konulu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı12 Aralık 2016 Pazartesi 20:18
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim