Yenimahalle'de “2018 Türkiye Ekonomisinde Fırsatlar ve Riskler” konulu toplantı düzenlendi

Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) ve Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği’nin (BAGİAD)...

Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) ve Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği ’nin (BAGİAD) “Türkiye Ekonomisinde Neler Oluyor?” başlığı altında düzenlediği “ 2018 Türkiye Ekonomisi nde Fırsatlar ve Riskler” konulu toplantı Ankara Konağı’nda gerçekleştirildi.

BAKZİFED Genel Başkanı Bahri Küpeli ve BAGİAD Başkanı Mustafa İbişoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, , Başbakanlık Denetleme Kurulu eski Grup Amiri Yaşar Can, Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman, Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan ve çok sayıda davetli katıldı.

“Türkiye üretmek zorundadır”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise yaptığı konuşmada hem ekonomideki yanlışlıklara dikkat çekti hem de ekonomi yönetimindeki hataların yerel yönetimlere etkisini dile getirdi.

Büyüme rakamlarının vatandaşa ve piyasaya yansımadığını, burada bir terslik olduğunu da söyleyen Yaşar, örneği Yenimahalle Belediyesi üzerinden verdi. Yaşar, “Bütçe rakamları önceki yıllara göre yüksek. Ancak alım gücü, yani aynı para ile alınan araç-gereç ve hizmet miktarı düştü. Ben içinizden gelen biri olarak ticari hayatın, sanayinin, hizmet sektörünün sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Türkiye hiç bu kadar borçlu ve bu kadar borca bağımlı olmadı. Bir ülke tüketimle büyüyorsa o ülkenin milli hasılası büyüyemez, milli hasıla büyümeden de refah gelemez. Sadece yap-sat ile veya sadece tüketimle rakamlarımız büyürse o büyüme değildir. Tek kurtuluşumuz üretimdir ve üreticinin desteklenmesidir. Türkiye üretmek zorundadır” dedi.

“Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99.8’i KOBİ’lerden oluşuyor”

BAGİAD Başkanı Mustafa İbişoğlu ise “Türkiye son yıllarda ekonomide çok çalkantılı günler yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Dünya dijital dönüşümde 5.0’ı konuşurken bizler hala KOBİ’lerin sorunlarıyla uğraşıyoruz. Bu süreçte, Türkiye sanayide 4.0’ın hala neresinde olduğunu bilincinde değil. Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99.8’i KOBİ’lerden oluşuyor, bu KOBİ’ler istihdamın yüzde 76.7’sını sağlıyor. Bugün OSTİM bir üretim üssü olarak gerçekten tam bir devrim yaşamaktadır. Üretenler artık siyaset yapanların önüne geçmiş ve işini ekonomisini kendi takip eder hale gelmiştir” dedi.

“Önlemler alınmazsa iyi olmayacak”

Konuşmanın ardından Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi takdim eden BAKZİFED Başkanı Bahri Küpeli de ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de ekonomik yapının çarpıklığına ve bu çarpıklığın sanayici, yatırımcı, girişimci başta olmak üzere tüm vatandaşları mağdur eden yanlarına dikkat çeken Küpeli, bir an önce etkili önlemler alınmazsa bu gidişin sonunun iyi olmayacağını söyledi.