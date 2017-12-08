Yenimahalle'de 750 çocuk El Ayak Ağız Hastalığı salgınına karşı sağlık kontrolünden geçirildi

Yenimahalle Belediyesi, 80’inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Batıkent, Demetevler Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak ve Barış Manço Anaokulu ve Gündüz bakımevlerinde eğitim gören 750 çocuğu El Ayak Ağız Hastalığı salgınına karşı

Yenimahalle Belediyesi, 80’inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Batıkent, Demetevler Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak ve Barış Manço Anaokulu ve Gündüz bakımevlerinde eğitim gören 750 çocuğu El Ayak Ağız Hastalığı salgınına karşı sağlık kontrolünden geçirdi.

Kurum Doktoru Serdal Taş tarafından yapılan sağlık muayenesinde minikleri tek tek kontrol eden Taş, hastalık belirtileri hakkında öğretmenlere de bilgi verdi.

Bu belirtiler varsa dikkat

El ayak ağız hastalığı nın viral bir hastalık olup 10 yaş altı çocuklarda görüldüğünü belirten Doktor Taş, “Hastalığın kuluçka süresi 3-6 gündür. Hastalık başlangıçta 1-2 gün süren 38-39 derece ateş ile başlayıp sonrasında ağız içinde aft benzeri yaralar, el içi ve ayak tabanında isilik benzeri kızarıklıklar şeklinde görülür. Bu kızarıklıklar karın, kalça, bacaklarda da görülebilir. Daha sonra kızarıklıkların içi su dolu görünüme sahip olur. Kızarıklıklar kaşıntılı, ağrılı olabilir. Bu kızarıklıklar 7-10 gün içinde düzelir” dedi.

Hastalık bulaşıcı

Aileleri hastalığın bulaşıcı olduğu konusunda da uyaran Taş, “Bu hastalık bazı kişilerde tırnaklarda dökülmeye de sebep olabilir. Nadir olarak da menenjite neden olabilir. Hastalığı taşıyan kişilerde burun akıntısında, tükürüğünde, el ve ayaklardaki kızarıklıklarda ve dışkısına temas ile diğer kişilere hastalık bulaşır. Viral bir hastalık olduğu için antibiyotiklerin faydası yoktur. Ateş için ateş düşürücüler verilir. Kaşıntılar için krem veya losyonlar kullanılabilir. Hastalığı olan çocukların diğer çocuklara bulaştırılmaması için kızarıklıklar geçene kadar yani 7-10 gün süreyle okula gönderilmemesi, hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekir” diye konuştu.