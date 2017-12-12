  • BIST 108.966
  • Altın 153,556
  • Dolar 3,8354
  • Euro 4,5183
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 9 °C

Yenimahalle’de altyapı çalışmaları kış soğuklarının başlamasına rağmen aralıksız devam ediyor

»
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları kış soğuklarının başlamasına rağmen aralıksız devam ediyor
8 bordür-tretuvar ekibi, 6 asfalt ekibi, 3 yol ekibi, 2 malzemeli bakım ekibi ve 350 personel, ihtiyaç olan yerlerde çalışmalarına devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 8 ekip, ilçe genelinde hasara uğrayan ve tadilat gerektiren tüm bölgelerde kaldırım ve bordür çalışması yaparken; 3 ayrı ekip de yeni yolları açıyor. İvedik, Macun ve Ata Mahalleri’nde yol açımını tamamlayan belediye, Kentkoop Mahallesi’nde de imar planları çerçevesinde yeni yol açımına başladı.

Öte yandan asfalt yama çalışmalarına da aralıksız devam eden ekipler, Avcılar, Anadolu, Barış, Kardelen, İlkyerleşim, Beştepe mahallelilerinde tretuvar çalışmalarını tamamlarken, Özevler, Ata, Demetgül, Emniyet ve Turgut Özal mahallelerinde de çalışma devam ediyor. Serhat Mahallesi’nde de malzemeli bakım işlerini bitiren ekipler, Memlik Mahallesi’nde de çalışmalara start verdi. Ayrıca; vatandaşların çıkmakta zorlandığı dik yokuşlu sokakları tespit ederek merdivenli yol çalışması yapan ekipler Çiğdemtepe Mahallesi’nde de merdiven çalışmasını tamamladı.  

Fen işleri hedefe kilitlendi

Yenimahalle Belediyesi 2017 yılında; 85 bin ton asfalt serimi, 60 bin metre bordür, 200 bin metrekare yol açımı, 70 bin metrekare tretuvar, 200 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekare alan düzenlemesi hedefine doğru hızla ilerliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü pop müziğinin sevilen ismi Buray unutulmaz bir gün yaşattı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Yenimahalle Belediyesi 2018 yılında yapacağı açılışlar ile yerinden hizmet anlayışını hayata geçirmiş olacak03 Aralık 2017 Pazar 12:04
  • Dünya Engelliler Günü’nde Buray, şarkılarını engelliler için seslendirecek’nde Buray, şarkılarını engelliler için seslendirecek02 Aralık 2017 Cumartesi 12:34
  • Yenimahalle Belediyesi, geçtiğimiz yıl açtığı Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin ardından ilçeye 5 yeni kütüphane daha kazandırıyor01 Aralık 2017 Cuma 12:16
  • Başkan Yaşar, Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti30 Kasım 2017 Perşembe 10:48
  • Yenimahalle Belediyespor, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun Futsal B2-B3 1. Ligi'ni, ikinci sırada tamamladı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:36
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) 8’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:12
  • Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından 14 madalya28 Kasım 2017 Salı 15:11
  • Türkiye’nin kanayan yarası eğitim sistemi Yenimahalle’de masaya yatırıldı28 Kasım 2017 Salı 15:08
  • Yenimahalle'de düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 4 ton hamsi ikram edildi27 Kasım 2017 Pazartesi 10:35
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim