Yenimahalle’de altyapı çalışmaları kış soğuklarının başlamasına rağmen aralıksız devam ediyor

8 bordür-tretuvar ekibi, 6 asfalt ekibi, 3 yol ekibi, 2 malzemeli bakım ekibi ve 350 personel, ihtiyaç olan yerlerde çalışmalarına devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ’ne bağlı 8 ekip, ilçe genelinde hasara uğrayan ve tadilat gerektiren tüm bölgelerde kaldırım ve bordür çalışması yaparken; 3 ayrı ekip de yeni yolları açıyor. İvedik, Macun ve Ata Mahalleri’nde yol açımını tamamlayan belediye, Kentkoop Mahallesi’nde de imar planları çerçevesinde yeni yol açımına başladı.

Öte yandan asfalt yama çalışmaları na da aralıksız devam eden ekipler, Avcılar, Anadolu, Barış, Kardelen, İlkyerleşim, Beştepe mahallelilerinde tretuvar çalışmalarını tamamlarken, Özevler, Ata, Demetgül, Emniyet ve Turgut Özal mahallelerinde de çalışma devam ediyor. Serhat Mahallesi’nde de malzemeli bakım işlerini bitiren ekipler, Memlik Mahallesi’nde de çalışmalara start verdi. Ayrıca; vatandaşların çıkmakta zorlandığı dik yokuşlu sokakları tespit ederek merdivenli yol çalışması yapan ekipler Çiğdemtepe Mahallesi’nde de merdiven çalışmasını tamamladı.

Fen işleri hedefe kilitlendi

Yenimahalle Belediyesi 2017 yılında; 85 bin ton asfalt serimi, 60 bin metre bordür, 200 bin metrekare yol açımı, 70 bin metrekare tretuvar, 200 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekare alan düzenlemesi hedefine doğru hızla ilerliyor.