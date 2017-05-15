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Yenimahalle'de Anneler Günü programı düzenlendi

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Yenimahalle'de Anneler Günü programı düzenlendi
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ergazi Mahallesi Muhtarı Emine Yıldız tarafından düzenlenen Anneler Günü programına katıldı.

Anneleri bu özel gününde yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, kısa bir konuşma yaparak başta Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı. 

Devlet kadınına sahip çıkmalı

Yaşar, konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek  “Annelerimizin çektiği acıları, ıstırapları, tacizleri, geçim zorluklarını, çocuklarının sıkıntılarını, devlete teslim ettikleri çocuklarını şehit olarak kucaklarına verdikleri günleri yaşıyoruz. Anneler Günü’nü ne kadar kutlamaya çalışsak da içimiz hep buruk kalıyor” dedi.

Başkan Yaşar, “Hep birlikte herkesin eşit yurttaş olduğu cumhuriyeti el birliği ile yaşatacağız. Devlet kadınına sahip çıkmadığı müddetçe bu ülkenin kalkınması da, ilerlemesi de mümkün değildir. Bacılarımıza, kardeşlerimize, analarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Siz de haklarınızı savunacaksınız, erkekler de sizin yanınızda sizin haklarınızı savunacak. Yenimahalle’de bunu yapmak için elimden geleni yapıyorum. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, şehit annelerimizin de ellerinden öpüyorum” dedi.

Batıkent Andora Kokteyl Salonu’nda düzenlenen gecede, Batıkentli anneler canlı müzik eşliğinde gece boyu dans edip eğlendi. 

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