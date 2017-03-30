Yenimahalle'de “Bedenimizdeki enerji meridyenleri, meridyen açma ve dengeleme çalışmaları” başlıklı bir seminer düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi tarafından Tepekule İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi’nde “Bedenimizdeki enerji meridyenleri, meridyen açma ve dengeleme çalışmaları” başlıklı bir seminer düzenlendi.

Psikolog İsmihan Bilişik tarafından verilen seminerde Tepekule sakinleri, vücutlarındaki 7 çakrayı öğrenirken; seminerin sonunda çarka açma meditasyonuyla kendilerini yeniledi.

50 yaş üstü çok sayıda kadının büyük ilgi gösterdiği seminerde Psikolog İsmihan Bilişik, her insanın içinde, dışarıdaki fiziksel dünyayı yorumlayan bir sinir ağı ve duyusal organların mevcut olduğunu belirterek “Aynı zamanda, içimizde, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal varlığımızı gözeten yedi enerji merkezinin yer aldığı gizli bir beden bulunmaktadır” dedi.

Çarka açma meditasyonları

Bu yedi enerji merkezine çarka denildiğini ifade eden Bilişik, her bir çakranın birçok ruhani niteliği olduğundan söz etti. Kök, sakral karın, Solar Pleksus, kalp, boğaz, alın ve taç çarka olmak üzere 7 çakra hakkında detaylı bilgiler veren Bilişik, “Korku ve endişe kök çakrasını kapatır. Korkularımızı dönüştürmeliyiz. Kök çakrası açık olan kişiler uyumlu, yaptığı işi seven kişilerdir. Sakral çakrayı kapatan suçluluk duygusudur. Bu çakrası açık olan kişiler yaratıcı kişilerdir. Solar Pleksus, duygularımızı hazmettiğimiz yerdir. Bu çarka çok kolay açılır, çok kolay kapanır. Bu çakrası açık olanlar daha mutlu insanlardır. Sevmeyi, sevilmeyi sağlayan çarka ise kalp çakrasıdır. Kalp çakrası açık olan sevgisini kolay ifade eder. Boğaz çakrası ifade çakrasıdır, kişinin kendini özgürce ifade etmesini sağlar. Yalanlar bu çakrayı kapatır. Alın çakrası yüksek sezgilerin merkezidir. Taç çarka ise yüksek bilinçle bağlantılıdır. Bu çakrası açık olanlar bilinci açık ve sakin insanlardır” ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda kadınlar yaptıkları meditasyonlarla çakralarını açtı.