Yenimahalle'de “Beyin Dalgaları ve Yaşamımıza Etkileri” başlıklı bir seminer düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi Tepekule İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi sakinleri, Psikolog İsmihan Bilişik’in seminerleriyle hem yeni bilgiler öğreniyor ve hem de rahatlama meditasyonlarıyla kendilerini yeniliyor.

Katılımcılara “Beyin Dalgaları ve Yaşamımıza Etkileri” başlıklı bir seminer veren Bilişik; Beta, Alfa, Teta ve Delta’dan oluşan 4 beyin dalgası hakkında bilgi verdi.

“Betadan kurtulun”

Beta’nın stresin ve gerilimin beyin dalgası olduğunu ifade eden Bilişik, “Bu beyin dalgası sürekli geçmişe ve geleceğe gider. Bedensel algıları kapatır. Beta beyin dalgası bedenin doğal tedavi faaliyetlerini durdurur. Betadaki insanlar her şeyi kendilerine yönelik bir saldırı olarak görürler” dedi.

Bu beyin dalgasının insana ciddi zararlar verdiğini kaydeden Bilişik, bu dalgadan çıkmak için korkuları yenmek gerektiğinden söyleyerek olumlu düşünme yollarından bahsetti.

“Alfa yaşamın kendisidir”

Alfanın ise hazzın, keyfin ve mutluluğun beyin dalgası olduğunu söyleyen Bilişik, “Betada yaşamda kalma korkusu varken alfada yaşamın kendisi vardır. Alfa beyin dalgası kendini iyi hissettiğin yerdir. Alfa sadece kendini iyi, mutlu hissettiğin yer değil, aynı zamanda beden içinde iyileşmenin başladığı yerdir” ifadelerini kullandı.

Teta beyin dalgasında zihnin uyku halinde olduğunu kaydeden Bilici, iyileştirici hücrelerin çok daha fazla olduğunu ve yaratıcılık için ihtiyaç duyulan zihinsel bağlantıların bu dalgada olduğunu belirterek deltanınsa uykunun en derin olduğu saatlerde ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Seminerin ardından katılımcılar meditasyon yaparak rahatladı.