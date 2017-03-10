Yenimahalle'de “Böbrek Hastalıkları ve Obezite” adlı seminer düzenledi

Yenimahalle Belediyesi ve Anadolu Böbrek Vakfı, 9 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla ortaklaşa “Böbrek Hastalıkları ve Obezite” adlı seminer düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde 50’nci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen seminere, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Adalet eski Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminer öncesi konuşma yaparak Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini sunan Anadolu Böbrek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ayla San, Yaşar’a onur plaketi takdim etmek için eski Bakan Sungurlu’yu sahneye davet etti. Sungurlu’nun elinden plaketini alan Yaşar, konuşmasında organ nakline ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

“Sağlıklıyken sağlığımızı düşünmeliyiz”

Başkan Yaşar, “Türkiye hala organ nakli ve bağışı konusunda istenilen düzeyde değil. Gelişmiş ülkelere baktığımızda ülkemiz bu konuda çok zayıf kalıyor. Vatandaşlarımız da yeteri kadar duyarlı değil. Halkımızın organ bağışı yaparak başka canları yaşatmaya teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.

Obezitenin ise çeşitli hastalıkları da beraberinde getirdiğini belirten Yaşar, “Ülkemizde de ne yazık ki sağlıklı beslenmemeden kaynaklı obez sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yediğimiz besinlerden ve bilinçsiz tüketimden kaynaklanıyor. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlık konusunda bilgilendirmesi için toplantılar yapıyoruz. Bu konuda bizden destek isteyen kurumlara destek veriyoruz, salonlarımızı açıyoruz. Vatandaşlarımızı spora yönlendirmek için bölgemize birçok tesis kazandırdık, böylelikle sizlerin sağlığına katkı yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklıyken sağlığımızı düşünmeliyiz. Ancak spor yaparak ve yediklerimize dikkat ederek sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz” diye konuştu.

Anne adayları obeziteye dikkat

Konuşmaların ardından oturum başkanları Prof. Dr. Turgay Arınsoy, Prof. Dr. Siren Sezer, Prof. Dr. Ayla San ve Prof. Dr. Neval Duman semineri başlattı.

Seminerde hekimler Doç. Dr. Nazan Yardım, Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, Doç. Dr. Serpil Müge Değer, Prof. Dr. Siren Sezer, Prof. Dr. Gül Kızıltan, Dr. Sabahattin Kocadağ ve Prof. Dr. Ali Murat Zergeroğlu sunum yaptılar.

Doktorlar aşırı kilo ve obezitenin diyabete neden olduğunu daha sonrada bunun böbrek hastalığına yol açtığını belirttiler. Değer, “Hamilelik esnasında annenin nutrisyon durumu ve hormonal profili bebek kilosunu etkilemektedir. Özellikle hamilelikte yüksek BKİ veya hamilelik sırasında aşırı derecede kilo alımı çocukluk çağı obezitesinde önemli bir faktördür” dedi.

Katılımcılar tansiyonunu ölçtürdü

Ertürk ise, “Sigara içme, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve aşırı alkol tüketimi; hipertansiyon, aşırı kilo, şişmanlık kan şekeri yüksekliği ve kolestrol yüksekliğine yol açıyor. Birey bununla mücadele etmek istiyorsa hareketli yaşam biçimi sürdürmek, sağlıklı dengeli beslenmek, sigarayı bırakmak ve aşırı alkol tüketmemek zorundadır” diye konuştu.

Seminerde halk oyunları grubu da sahne aldı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı programda Yenimahalle Belediyesi sağlık personeli tarafından katılımcılara tansiyon ölçümü de yapıldı. Aynı zamanda Yrd. Doç. Dr. Perim Türker Özyiğit yöneticiliğinde vatandaşlara kan basıncı ölçümleri, kilo ve boy ölçümleri, bel ve vücut kitle indeksi ölçümleri ve obezite, böbrek sağlığı hakkında anket çalışması da yapıldı.