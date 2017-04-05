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Yenimahalle'de “Çocuk Hakları Şenliği” hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

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Yenimahalle'de “Çocuk Hakları Şenliği” hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenimahalle Belediyesi ve Çocuk Hakları Derneği’nin işbirliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan “Çocuk Hakları Şenliği” hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Şenlik kapsamında Çocuk Gözüyle Çocuk Hakları Resim ve Şiir Yarışması da yapıldı. Şenlik günü açıklanacak olan en güzel şiir ve resimlerin kurul kararıyla sonuçları da belli oldu.

401 öğrenci resim ve şiirleri yarıştı

Yenimahalle ilçesi sınırları içerinde bulunan 401 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin resim ve şiirleriyle katıldığı yarışmada Hikmet Çetinkaya, Durmuş Ali Akça, Sertaç Kantarcı, Rahmi ÇöğendezGülin Topçam, Vecdi Uzun, Mehmet Mahzun Doğan ve Gülcan Değirmenci’den oluşan seçili kurul dereceye giren öğrencileri 30 Nisan Pazar günü şenlikte açıklayacak.

Her iki dalda da birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise bilgisayar verilecek. Dereceye giremeyen katılımcıların eserleri ise açılacak sergiyle katılımcıların beğenisine sunulacak.

Miniklere eğlence dolu bir gün

Dolu dolu etkinliklerle geçecek olan şenlikte, ünlü müzik adamı Musa Göçmen çocuklar için sahnede olacak. İnteraktif gösteri ve illüzyon-animasyon gösterileriyle renklenecek olan şenlikte, çocuklar eğlence dolu bir gün geçirecek.

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