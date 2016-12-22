Yenimahalle'de “Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Diyabet Semineri” düzenledi

Sağlık alanında gerçekleştirdiği seminerlerle, konusunda uzman olan doktorları vatandaşlarla buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Özel Özkaya Tıp Merkezi işbirliği ile “Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Diyabet Semineri” düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi 50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen seminere, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

“30 mahallemizde sağlık ocağı yaptık”

Sağlık alanında yaptıkları hizmetlerden bahseden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Ankara’nın hatta Türkiye’nin en temiz, en yeşil ilçesi, hizmet ve alt yapı bakımdan da en güçlü ilçesidir. Bu kolay olmadı, bunu Yenimahalleli hemşerilerimle birlikte gerçekleştirdik. Görev alanımızda olup olmamasına bakmadan vatandaşın yaşam kalitesini yükseltme adına sağlık ve eğitim alanında da önemli hizmetlere imza attık. Yasalar gereği sağlık bizim işimiz değil, ancak göreve geldiğim günden itibaren vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini yürüme mesafesinde alabilmesi için 30 mahallemizde sağlık ocağı yaptık. Bugün vatandaşımız sağlık hizmetini evine yürüme mesafesinde alıyor. Ayrıca, düzenli olarak sağlık alanında toplantılar yaparak vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Çünkü uzun yaşamanın sırrı sağlıklı beslenmektir. Ben de bir şeker hastasıyım. Seminerde şeker hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri anlatılacak ve nasıl dengeli beslenmemiz gerektiğini öğreneceğiz” dedi.

Şeker hastası olabilirsiniz dikkat!

Konuşmanın ardından şeker hastalığı hakkında vatandaşları bilgilendiren, Uzman Dr. Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Uzmanı Mahmut Yazıcı da, “Şeker hastalığında erken teşhis ve iyi kontrol önemli. Ailede şeker hastası varsa, şişmansanız hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir kere mutlaka kontrolden geçmelisiniz. Hastalık ağızda kuruluk, fazla su içme, sık idrar, iştah artışı, kilo değişimi ve bulanık görme gibi belirtiler gösterir ve ilerlerse görme kaybı, haftada üç gün diyaliz, iyileşmeyen ayak yaraları gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

Bel ölçüsü Obezite için uyarı veriyor

Dengeli Beslenme ve Obezite konusunda açıklamalarda bulunan Diyetisyen Ümit Zehra Akat ise, “Bel ölçümü erkeklerde 102cm, kadınlarda 82 cm’nin üzerinde olması Obezite riskini arttırmaktadır. Obezitenin sebepleri arasında fazla enerji alımı, yetersiz enerji tüketimi, genetik yatkınlık, düşük yağ oksidasyonu, azalmış aktivite, psikolojik stres, sosyoekonomik düzey düşüklüğü yer almaktadır. Burada altını çizmemiz gereken şey gereksinim kadar tüketmek. İnsan bedeni sistematik olarak ihtiyacı kadarını kullanır, fazlasını daha sonra kullanmak üzere depolar” dedi.

Seminer sonunda doktorlar tarafından katılımcıların hastalıkla ilgili soruları da cevaplandı.