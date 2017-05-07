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Yenimahalle'de Emlаk, Çеvrе Tеmizlik, İlаn vе Rеklаm vergi ödemeleri başladı

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Yenimahalle'de Emlаk, Çеvrе Tеmizlik, İlаn vе Rеklаm vergi ödemeleri başladı
Yenimahalle Belediyesi, Emlаk, Çеvrе Tеmizlik, İlаn vе Rеklаm vergileri ile Yol Harcamalarına Katılım Payı 1’inci dönem ödeme süresinin başladığını duyurdu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Emlak, İRV, ÇTV ile yol harcamalarına katılım paylarının 1. dönem ödeme süresinin 31 Mayıs Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.

Ödeme noktaları

Vergi borçları, belediyenin tahsilat vezneleri ile Batıkent, Susuz, Karşıyaka, Gazi Mahallesi, Şentepe Semt Birimleri’nde ve Tapu Müdürlüğü’nde açılan tahsilat veznelerine yatırılabileceği gibi, tüm PTT şubelerinden 211 656 posta çeki hesabından da ödenebilecek.

Vergi borçlarını bankalar aracılığı ile ödemek isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankalar Şekerbank, ING, Halkbank, Akbank, TEB, Vakıfbank, Denizbank şubelerinden vergi borçlarını ödeyebilecekler.  

Mobil tahsilat aracı kolaylığı

Ayrıca yaşlı, engelli, hasta ve hamile vatandaşların 444 93 64 numaralı telefonu aramaları halinde, mobil tahsilat aracı ikamet adresine giderek mükelleflerin tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak.

Öte yandan zamanı kısıtlı olan vatandaşlar, uzun kuyruklarda beklemeden T-belediye ve E-belediye hizmetleri sayesinde, vergilerini yenimahalle.bel.tr adresinden online olarak kredi kartı ile peşin veya taksitli de ödeyebilecek.

Vatandaşların vergilerini cezalı ödememeleri için gerekli bütün önlemleri alan belediye, veznelerini 15 Mayıs’tan sonra hafta sonuna denk gelen tarihlerde de 09.00- 17:00 saatleri arasında açık tutacak.

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