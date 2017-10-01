Yenimahalle’de görev yapan eski belediye başkanları ilçe parklarında ölümsüzleştiriliyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından İlkyerleşim Mahallesi’nde 16 bin Metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan Tuncay Alemdaroğlu Parkı da düzenlenen törenle açıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene eski Yenimahalle Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

16 dönüm üzerine konumlandırılan ve içerisinde koşu yolu, basketbol sahası, satranç sahası, fitness alanı, çocuk oyun alanları ve oturma grupları bulunan devasa parkın açılışı TUBİL Halk Dansları Topluluğunun gösterileriyle başladı.

Hatırlanmak, anılmak onur verici

Açılış öncesi mahalle sakinlerine seslenen Yenimahalle’nin 4’üncü Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu hepimizin geçimimizi sağlamak için meslekleri var. Ama bunun yanında kimilerimiz zaman zaman site yönetimlerinde, derneklerde, siyasi partilerde dolayısıyla kamuda görev yapıyoruz. Ve bu görevler bittikten sonra tekrar kendi yaşamımıza dönüyoruz. Günlük yaşamımız sürerken görevle ilgili olarak anılmak, hatırlanmak kişileri çok mutlu ediyor. Hele hele siyasi bir görevden sonra anılmak çok onur verici. Kaldı ki bugün burada hatırlanmanın ötesinde, ölümsüzleştirilme söz konusu. Beni buna layık gören adımı bu güzel parkta yaşatmak isteyen Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türk halkı ülkeye hizmet edenleri unutmaz, unutmamalıdır

Başkan Yaşar da “Ülkemize hizmet etmiş bilim insanlarımızı, belediye başkanlarımızı, sanatçılarımızı, sporcularımızı ilçemizde ölümsüzleştirmek, onları gelecek kuşaklara aktarmak boynumuzun borcudur. Türk halkı kadirşinasdır, arkadaşlıkları, dostlukları, aile hayatıyla farklı bir halktır. Kendisine emek veren, hizmet edenleri unutmaz, unutmamalıdır da. Makamlar gelip geçicidir. Tek derdimiz hayırla yad edilecek, herkesin sevgiyle andığı bir isim olabilmek. Bizim atalarımız böyleydi biz de bu geleneği taşımalıyız. Bugün bu isimi vermek de Yenimahalle’ye hizmet etmiş değerli başkanlarımız burada yaşatmakta bana onur veriyor. Parkımız İlkyerleşim Mahallesi ’ne hayırlı uğurlu olsun. Alemdaroğlu ve ailesine de mutlu etsin” diye konuştu.