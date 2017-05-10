Yenimahalle’de ilçe halkına hizmet eden araçların sayısı 369’ye yükseldi

20 ayrı türde 369 araç
Araç filosunu güçlendirmeye devam eden Yenimahalle Belediyesi’nde, aileye; 2 adet damperli kamyon, 1 adet kayar kasa çekici ile 1 adet 4x4 Pikap katıldı. Yeni araçlarla birlikte kamyondan kepçeye, dozerden bobcate, binek araçlardan otobüslere kadar 20 ayrı türde 369 araç gece gündüz Yenimahalle’ye hizmet edecek.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ile beraber alınan yeni araçları inceleyerek ilgililerden araçlar hakkında bilgi aldı.
Yenimahallelilere hayırlı olsun
Araçları tek tek inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimden bu yana belediyemize ait araçlar ile vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçlarımızı hurdaya ayırarak yerine yenilerini ekliyoruz. Bu araçlarla ilçemizde açılmadık yol, asfaltlanmadık sokak bırakmadık. Kendi işimizi kendi araçlarımız ile yapıyoruz. Kiralık araçlara para ödemiyoruz. Yeni araçlarımız Yenimahallelilere hayırlı olsun” dedi.
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