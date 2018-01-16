Yenimahalle'de ilkyardım semineri düzenledi

Yenimahalle Belediyesi, Herkes İçin Kütüphane (HİK) programı kapsamında Şehit jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Kütüphanesi, Yaşar Kemal Kütüphanesi ve Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri Okuma Salonu’nda ilkyardım semineri düzenledi.

İlkyardım Eğitmeni Eda Kalkan tarafından verilen seminerde, vatandaşlara hayat kurtarmada püf noktalar ve doğru sanılan yanlışlar anlatıldı.

“Acil yardım ve ilkyardım birbiriyle karıştırılmamalıdır”

Katılımcılara ilk olarak acil yardım ve ilkyardımı birbirine karıştırmamaları gerektiğini söyleyen Kalkan, “Acil yardım: sağlık personeli tarafından acil tedavi ünitelerinde ilaçla yapılan müdahaledir. İlkyardım ise ilkyardım konusunda eğitim almış herkesin olay yerinde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı ilaçsız hayat kurtarıcı müdahalelerdir. Bu yüzden acil yardım durumlarında sağlık personeline haber verilmelidir” dedi.

Kalkan, yaralıya ya da hastaya ilkyardım ı yapacak kişinin öncelikle kendi can güvenliğini koruması gerektiğini de vurguladı. Kalkan, “İlkyardımcı sakin, kararlı ve pratik olmalı, eldeki olanakları değerlendirmeli, hızlı karar verebilmeli, kendine güveni tam olmalı, insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı ve olayın bildirimi için 112’yi arayabilmelidir” diye konuştu.

“Kalp krizinde öksürmek bilinenin aksine tehlikelidir”

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Kalkan, kalp krizi esnasında öksürmek doğru mudur sorusunu da yanıtlayarak, “Halk arasında bilinenin aksine kalp krizi geçiren kişinin öksürmesi ya da öksürtülmesi yanlıştır. Çünkü kalp krizi esnasında kişiyi öksürtmek hastanın hayati riskini arttırır. Daha önemlisi öksürme çabası bir efor gerektirir. Bu yüzden kalp krizi geçiren kişide kalbin yükünü azaltmak gerekirken gereksiz yere öksürmeye zorlamak yangına benzin dökmek gibidir” dedi.