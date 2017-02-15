Yenimahalle'de “İş Güvenliği ve Sağlığı” konulu seminer düzenlendi

Eğitimler kapsamında Belediye Meclis Salonu’nda Zabıta Müdürlüğü personelleri ile güvenlik görevlisi personelleri için “İş Güvenliği ve Sağlığı” konulu seminer düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi’nde hizmet içi eğitimler devam ediyor.

Tüm personellerin eksiksiz katıldığı seminerde, kurum doktorlarından Emre Vuran ve İş güvenliği Uzmanı Hazeli Akgöl; iş sağlığı ve güvenliği, önemi, İş kazaları–meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, risk değerlendirmesi, acil durum planı, çalışma ortamındaki tehlike ve riskler, risk yönetimi ve değerlendirmesi, acil durumlar, ergonomigibi başlıklarda personelleri bilgilendirdi.

Önce kendi güvenliğini sağla

Çalışanları korumak ve işletmenin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan eğitimde hedefin sıfır iş kazası, sıfır iş gücü kaybı, sıfır iş göremezlik gün sayısı olduğu kaydedildi.

Eğitmenler; “Zabıta, halkla belediye arasında irtibatı sağlayan bir köprüdür. Toplumsal düzeni sağlamakla görevli olan zabıtalar bazı zamanlarda sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Genel asayişi sağlamakla görevli iken bazen bir dilenci veya seyyar satıcının gazabına uğrayıp yaralanabilir hatta ölümler yaşanabilir. Bu gibi durumlarda öfkelenmeden iletişime geçilmelidir.Öfke dolu bakışlar, olması gerekenden fazla el kol hareketleri ortamın gerilmesine neden olur.Jest ve mimiklerimizi doğru kullanmalıyız. Bireysel olarak stresle başa çıkmada, bedensel hareketler, solunum egzersizi, meditasyon, gevşeme, beslenme, toplumsal destek alma, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma, zaman yönetimi gibi teknikler yararlı olabilir” dedi.