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Yenimahalle'de “Kadına şiddeti ve çocuk istismarını önlemede erkeğin rolü” konulu söyleşi düzenlendi

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Yenimahalle'de “Kadına şiddeti ve çocuk istismarını önlemede erkeğin rolü” konulu söyleşi düzenlendi
Yenimahalle Belediyesi, Mavi Kapı Derneği ve TOBB Üniversitesi işbirliğinde “Kadına şiddeti ve çocuk istismarını önlemede erkeğin rolü” konulu söyleşi düzenlendi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve “Şiddete karşı erkek inisiyatifi” temalı söyleşide; İzmir'de cinsel istismar olayını ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleden dolayı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, "Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü" “ nü alan Saadet Özkan ve İlahiyat Profesörü Şaban Ali Düzgün katılımcılara enine boyuna bilgi verdi.

Nerede kadın ve çocuk varsa orada Yenimahalle var

Söyleşi öncesinde Yenimahalle’de yapılan çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Konu kadın ve çocuk olunca atılacak her adıma destek, yapılacak her projeye ortak olmaktan gurur duyuyorum. Yaptıklarımız bir kadınımızın bile hayatını değiştirse bundan büyük mutluluk olamaz” dedi.

Kadına şiddet konusunda Türkiye'nin sicilinin iyi olmadığını da hatırlatan Yaşar “Avrupa'da birçok ülkede yokken Türkiye'deki kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadına yönelik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde töre cinayetlerinin devam etmesi içimizi acıtıyor. Çağdaş bir toplum olacaksak önce kadınlarımızı sevmeliyiz, onlara hürmet etmeli ve öne çıkarmalıyız" diye konuştu.

Bir kadın her şeyi değiştirebilir ama…

İzmir'in Menderes ilçesindeki Ahmetçik İlkokulu'nda yaşanan çirkin olayı ve istismara karşı verdiği mücadeleyi anlatarak konuşmasına başlayan Saadet Öğretmen,  "Şunu anladım bir kadın her şeyi değiştirebilir. Çünkü bizi erkeklerden ayıran şu; biz anacız. Doğurduğumuzda kendi içimize işliyor, yenileniyoruz. Ama bizim babalara da ihtiyacımız var. Erkek gücüne ihtiyacımız var. Bunu tek başına çözeceğiz diye bir şey yok. Mahkeme koridorlarında bize desteğe erkekler geliyor. Toplum bilincini geliştirmemiz lazım" diye konuştu.

İlahiyatçı Şaban Ali Düzgün de ayet ve hadis-i şeriflerden örnekler vererek, kadın ve erkek eşitliği konusuna dikkat çekti. Düzgün, "İslam hukukuna göre evlilikte sorun çözme yetkisi hakimdedir, yargıçtadır. Dolayısıyla kadın ve erkek eşittir" dedi.

Söyleşide Mavi Kapı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Canyurt, desteklerinden dolayı Başkanı Fethi Yaşar’a plaketle teşekkür etti.

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