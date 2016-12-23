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Yenimahalle'de kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında farkındalık oluşturma semineri düzenlendi

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Yenimahalle'de kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında farkındalık oluşturma semineri düzenlendi
Yenimahalle Belediyesi tarafından Şentepe Kurs Merkezi’nde kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında farkındalık oluşturma semineri düzenlendi.

YENİMEK kursiyeri olan ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Eğitim ve Aile Danışmanı Ali Dolgunyürek, “Bütün inançlarda kadının yeri her zaman erkekten önce gelmesine rağmen erkekler kadınları manipüle ederek eğitim, sosyal, ekonomik ve siyasi haklarını gasp etmişlerdir. Kadınların, inisiyatif alarak kız çocuklarını bu manipülasyonlardan korumak, eğitim ve iş hayatlarına yönlendirmek temel görevleridir” vurgusu yaptı.

Ülkemizde kız ve erkek çocuk yetiştirme usulü, erkeğin kadına bakışı, kadının erkeğe bakışı, örfün kadına ve erkeğe bakışı, kadının sosyal ve ekonomik statüsü, kadının siyasi statüsü gibi konuların  TÜİK verileriyle masaya yatırıldığı seminerde, katılımcılar da özeleştiri yaparak sıklıkla yapılan hataları oraya koydu.

Hata ailede başlıyor

Kız çocuklarını yetiştirmede yapılan hataları sıralayan Dolgunyürek, “Aile büyükleri kızlardan çok erkek çocuklar için seviniyor. Erkek çocuklar için harcamanın sınırı yok, kızlara ise sınırlıdır. Erkek çocuk mutfağa sokulmaz. Kızlar sürekli erkeklere hizmet etmekle görevlidirler. Kızlar güneşin batışı ile evde olurken, erkekler daha geç saatlerde gelebilir. Erkekler eğitim sistemi içinde sürekli desteklenirken kızlar bunu alamazlar. Erkek soyun devamını sağlayan olarak görülürken, kız el kapısına gidecek olarak görülür. Erkekler yalnız yolculuk yaparken, kızlar yapamaz. Erkekler kendilerini koruyabilir bilinci ile beslenirken, kızlara korunmaya muhtaçsın mesajı verilir. İffet duygusu kızlara verilirken, erkeklerin yaptıklarıyla gurur duyulur. Erkek çocuk doğuran kadın bunu gururla anlatırken aynı şeyi kız çocuğu için hissetmez. Erkek ailenin daimi üyesi düşüncesi ile yetişirken, kız gideceği günü bekleyen misafirdir. Erkekler gerek yurt içi gerekse yurt dışına çok rahat gönderilirken, kızlar gönderilmez. Gönderilseler bile etrafına güvenlik tedbirleri alınarak gönderilir. Erkek sevdiği kızı kaçırabilir. Kadın sevdiği adama kaçarsa cezalandırılır” dedi.

Kızlara yönelik pozitif ayrımcılık yasaları uygulanmalı

Dolguyürek “Kızların okullaşma oranları artırılmalı. Ailede kız ve erkek çocuklara adalet ilkesince eşit imkanlar sunulmalı. Kız çocuklarının da erken yaşlarda işe girmeleri sağlanmalı. Kızların da erkek çocuklar ile aynı haklara sahip olduğu bilinci verilmeli. Kız ve erkekler ile ilgili hastalıklı bakış açılarının terk edilmesi için eğitim ve seminerler artırılmalı. Kız çocuklarının okuması ve iş hayatına katılımlı ile ilgili tiyatro oyunları sahnelenmeli. Hem kız hem erkek çocukların istismarlarının engellenmesi için ağır cezalar getirilmeli. Kız çocuklara vizyon ve misyon kazandırma çalışmaları yapılmalı. Kız çocukların özgür kararlar verebilmesi için üniversite bitirmeleri ve iş sahibi olmaları bilinci telkin edilmeli. Kızlara yönelik pozitif ayrımcılık yasaları uygulanmalı” diye konuştu.

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