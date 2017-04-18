Yenimahalle'de “Obezite” masaya yatırıldı

Yenimahalle Belediyesi ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde “Sağlıklı yaşa, sağlıklı yaşlan” sloganıyla başlatılan bilgilendirme seminerleri devam ediyor.

Proje kapsamında ilçede yaşayan orta yaş ve üstü vatandaşlar için Yenimahalle Kapalı Pazaryeri Sosyal Tesisleri İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi’nde çağın vebası “Obezite” masaya yatırıldı.

Obeziteye dair her şey ele alındı

Seminerde; Doç. Dr. Yeter Kitiş, Araştırma Görevlisi Fatma Avşar ve Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri ‘Obezite ve yol açtığı sağlık sorunları’ hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Eğitimden önce tansiyon ve Beden Kitle Endeksi ölçümleri yapılan katılımcılara, Obezite nedir? Nedenleri nelerdir? Nasıl saptanır? Neden olduğu hastalıklar nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Obeziteden korunmak için ne yapılmalı? tek tek anlatıldı.

Dünyada 200 milyon erkek, 300 milyon kadın obez

Sigaradan sonra ölümlerin ikinci önemli nedenini obezite olarak işaret eden eğitimciler “Obezite 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunudur. DSÖ belirlemelerine göre; dünya genelinde obezite, 1980 yılından günümüze iki kat artmıştır. Dünyada 1.4 milyar erişkin fazla kilolu, 200 milyon erkek ve 300 milyon kadın ise obezdir. Dünyada fazla kiloluluk oranı %35 ve obezite oranı ise %11 civarındadır” dedi.

Fiziksel aktivite yağ dokusu ve karın bölgesindeki yağlanmayı azaltır, kas kütle kayıplarını önler diyen eğitimciler katılımcılara kısa egzersizler yaptırarak her gün ortalama 40 dakika orta şiddette egzersiz yapılmasını önerdi.

Düzenli beslenin

Eğitmenler “Besinlerden aldığınız enerji ile harcadığınız enerji miktarını dengeleyin. Düzenli besleniniz ve öğün atlamayın. Gelişi güzel diyetler uygulamayın. Bunun için mutlaka bir uzmandan yardım isteyin. Yağlı ve şekerli besinleri az ve seyrek tüketin. Bol su için. Düzenli fiziksel aktivite yapın” dedi.

Eğitimin sonunda katılımcıların sandalyelerinin altına soru zarfları yapıştıran eğitmenler, zarflardan çıkan soruları doğru cevaplayan vatandaşlara da adımsayar ve ara öğün olarak elma dağıttı.