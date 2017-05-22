  • BIST 96.008
  • Altın 143,910
  • Dolar 3,5659
  • Euro 3,9834
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C

Yenimahalle'de Özofagus Atrezisi Aile ve Uzman Buluşmaları paneli düzenlendi

»
Yenimahalle'de Özofagus Atrezisi Aile ve Uzman Buluşmaları paneli düzenlendi
Yenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Özofagus Atrezisi Çocuk ve Aile Destek Derneği (TROAD) tarafından Özofagus Atrezisi Aile ve Uzman Buluşmaları paneli düzenlendi.

TROAD Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Sesli’nin ev sahipliğinde düzenlenen panelde, Türkiye’nin pek çok yerinden bu hastalıkla mücadele eden çocukların aileleri, uzman doktorlarla bir araya gelerek hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgilendi.

Hastalık doğumdan sonra anlaşılıyor

Özofagus hastası bir çocuğu olduğunu ve 3 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiklerini anlatan Dernek Başkanı Sesli, “Her gün bir çocuk yemek borusu gelişmeden doğuyor. Hamilelik sürecinde anlaşılmayan bu hastalık, doğumdan sonra anlaşılıyor ve bebek hemen ameliyata alınıyor. Bu şekilde doğan bebeklerin çoğu maalesef hayata tutunamıyor. Tutunanlar da iyi beslenememekten kaynaklı, hastalığın getirdiği yan hastalıklarla hayatına devam etmek zorunda kalıyor” dedi.

“Farkındalık yaratmak istedik”

İstatistiklere göre Özofagus olarak doğan bebek oranlarının artış gösterdiğini ifade eden Sesli, “Bu paneli düzenlemekteki amacımız, farkındalık yaratmaktır. Yine bu hastalıkla mücadele eden çocuk ve ailelerin uzmanlara ulaşması oldukça zor. Biz bu panelle uzman doktorlarımızla aileleri buluşturmak istedik” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Tutku Soyer’in yönetiminde panelin startı verildi. Programa panelist olarak katılan Prof. Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Prof. Dr. Hasan Özen, Doç. Dr. Güzin Cinel, Doç. Dr. Bilge Selçuk, Dr. Fizyoterapist Numan Demir, Fatma Ilgaz ve Hatice Pars aileleri bilgilendirdi.

Bebeğin yaşaması için cerrahi müdahale şart

Panelde anne-babaların hayatlarının en özel gününde böylesine bir hastalıkla karşı karşıya kalmasının zorluklarına değinen uzman doktorlar, “Özofagus Atrezisi olan bebeklerin doğduktan sonra beslenmeleri imkan dahilinde olmaz ve bebeğin yaşamını devam ettirmesi için ameliyat şarttır. Ameliyat anomalinin tipine göre değişir, ameliyat sırasındaki bulgulara göre kesin karar verilir. Yemek borusunun 2 ucu arasındaki mesafe fazla değilse onarım yapılır. Mesafe fazla ise diğer ameliyat seçenekleri hakkında aile bilgilendirilir. Ameliyat sonrası hasta yeni doğan yoğun bakım servisinde izleme alınır. Hasta yapılan ameliyatın durumuna göre 2-3 gün veya daha fazla süreyle solunum cihazına bağlı olarak takip edilir, kendi solunumunun yeterli olduğunun görülmesinin ardından makine desteği sonlandırılır. Bu tip ameliyatların da mutlaka yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan merkezlerde yapılması gerekir” dedi.

Aileler “savaşçı kahramanları” için güç birliği yaptı

Hastalıkla mücadele eden aileler de “Doğum en mutlu gününüz ama birkaç dakika sonra 180 derecelik bir duygu kırılması yaşıyorsunuz. Bir annenin doğumdan sonra çocuğunu besleyememesi gerçekten çok trajik bir durum. Bu panelde çok şey öğrendik. Yenimahalle Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese minnettarız. Merak ettiklerimizi doktoramıza sorduk, onlar da içtenlikle yanıtladılar. Diğer ailelerle tanıştık, kaynaştık. Bu panel bize güç verdi. Bizim çocuklarımız, savaşçı birer kahraman” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Otonomi’yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu18 Mayıs 2017 Perşembe 11:06
  • Yenimahalle Belediyesi’nin Batıkent’te hizmete sunduğu Vosvos Parkı, vosvos sever çiftin nikah törenine tanıklık etti18 Mayıs 2017 Perşembe 11:04
  • Yenimahalle Belediyesi Ramazan Ayı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:18
  • Yenimahalle'de Anneler Günü programı düzenlendi15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:50
  • Yenimahalle 2’inci kademe özel sporcular (down sendromlu, mental ve otizmli sporcular) antrenörlük kursuna ev sahipliği yapıyor15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:44
  • Yenimahalle Belediyesi “Hemşireler Haftası” dolayısıyla hemşireler ile birlikte Turgut Özal Mahallesi’nde 500 adet kara çam dikti11 Mayıs 2017 Perşembe 10:54
  • Yenimahalle’de ilçe halkına hizmet eden araçların sayısı 369’ye yükseldi10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:12
  • Yenimahalle kültürel gezileri ile 2 bin 566 vatandaş il il gezdi08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:05
  • Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın 22. kuruluş yıl dönümü için resepsiyon düzenlendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 10:56
  • Yenimahalle'de Emlаk, Çеvrе Tеmizlik, İlаn vе Rеklаm vergi ödemeleri başladı07 Mayıs 2017 Pazar 16:53
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim