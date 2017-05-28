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Yenimahalle’de Ramazan ayının ilk gününde iftar sofraları doldu taştı

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Yenimahalle’de Ramazan ayının ilk gününde iftar sofraları doldu taştı
Yenimahalle Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi aileler için Demetever pazar yeri yanı ve Şentepe Güventepe’de kurduğu 2 ayrı iftar çadırlarında...

Yenimahalle Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi aileler için Demetever pazar yeri yanı ve Şentepe Güventepe’de kurduğu 2 ayrı iftar çadırlarında ilk gün 2 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtılırken, gezici iftar yemeği aracı da 600 kişiyi evlerinde sıcak yemekle buluşturdu.


Yaz sıcaklarında oruç tutan vatandaşların rahatı için klima ve iftar saatlerini takip etmeleri için LCD ekran televizyon bulunan çadırlar, aşırı yağmura rağmen doldu taştı. Saatler öncesinden çadırları dolduran vatandaşlar, uzun yemek kuyrukları oluşturdu.


Ezanla birlikte Yenimahalleliler yayla çorbası, çoban kavurma, pirinç pilavı, salata ve tulumba tatlısından oluşan menüye birlikte kaşık salladı. Yemeğin ardından ise vatandaşlara sıcak çay ikram edildi.

Mahalle iftarları da başlıyor


Yenimahalle Belediyesi, Demetever pazar yeri yanı ve Şentepe Güventepe’de kurduğu 2 ayrı iftar çadırının yanı sıra 17 ayrı noktada vereceği iftar yemekleri ile Ramazan ayı boyunca vatandaşları sıcak yemekle buluşturacak. Ayrıca Yenimahalleliler Hacivat-Karagöz’den meddaha, kukla gösterilerinden yarışmalara, fasıllardan animasyonlara kadar düzenlenecek geleneksel Ramazan eğlenceleri ile eski Ramazanların keyfini yaşayacak.

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