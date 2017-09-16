Yenimahalle'de "Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi" seminerinin 2. düzenlendi

Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği, Yenimahalle Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde “Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” kapsamında yapılan farkındalık seminerlerinin 2’incisi düzenlendi.

Dezavantajlı kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için hayata geçen proje kapsamında; geçtiğimiz ay 50 kadına, erkek işi denilen kaynakçılık, lojistik, plastik enjeksiyon alanlarında eğitim vererek meslek öğreten proje ortakları, eğitim seminerlerine de aralıksız devam ediyor.

Çok sayıda iş insanın katıldığı seminerde kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal “ Kadına şiddet sorunu dünyanın her yerinde yüz yıllardır kanayan bir yaradır” dedi.

Çözüm Cumhuriyette. Çözüm adam olabilmekte..

Konuyu Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye destanı içerisinde yer alan dizeleriyle özetleyen Kartal “Nazım’ın da dediği gibi maalesef kadınların yeri hala ülkemizin birçok bölgesinde en sonda geliyor. Sorun çok büyük. Bu sorun bizim ülkemizde daha şiddetli ve ağır yaşanıyor” diye konuştu.

Kartal, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında, bir öğretmen derneğinin kadın öğretmenlerin de getirildiği haremlik selamlık kongresindeki “Hemen karışın, ayrı ayrı oturmayın ve siz erkekler ayrı oturmak yerine içinizdeki kötülüğü temizleyin” sözlerini hatırlatarak konuşmasını tamamladı.