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Yenimahalle'de "Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi" seminerinin 2. düzenlendi

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Yenimahalle'de "Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi" seminerinin 2. düzenlendi
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği, Yenimahalle Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde “Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” kapsamında yapılan farkındalık seminerlerinin 2’incisi düzenlendi.

Dezavantajlı kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için hayata geçen proje kapsamında; geçtiğimiz ay 50 kadına, erkek işi denilen kaynakçılık, lojistik, plastik enjeksiyon alanlarında eğitim vererek meslek öğreten proje ortakları, eğitim seminerlerine de aralıksız devam ediyor.

Çok sayıda iş insanın katıldığı seminerde kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal “ Kadına şiddet sorunu dünyanın her yerinde yüz yıllardır kanayan bir yaradır” dedi.

Çözüm Cumhuriyette. Çözüm adam olabilmekte..

Konuyu Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye destanı içerisinde yer alan dizeleriyle özetleyen Kartal “Nazım’ın da dediği gibi maalesef kadınların yeri hala ülkemizin birçok bölgesinde en sonda geliyor. Sorun çok büyük. Bu sorun bizim ülkemizde daha şiddetli ve ağır yaşanıyor” diye konuştu. 

Kartal, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında, bir öğretmen derneğinin kadın öğretmenlerin de getirildiği haremlik selamlık kongresindeki “Hemen karışın, ayrı ayrı oturmayın ve siz erkekler ayrı oturmak yerine içinizdeki kötülüğü temizleyin” sözlerini hatırlatarak konuşmasını tamamladı.  

OSİAD olarak Kadınların çalışma yaşamında yer almaları, çocuklarına güvenli bir alanda eğitim ve bakım hizmeti sağlamaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden OSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Ekinci de  “Maalesef kadına şiddet olaylarını televizyonlarda seyrediyor, gazetelerin 3’üncü sayfalarında okuyoruz ve olağan hayatımıza devam ediyoruz. Bu haberler kadınların yaşadığı travmaları, acıları duyurur ama aslında toplumun aynasıdır. Bazen bu aynaya cesaretle bakar, bazen görmezden geliriz. OSİAD ve proje ortaklarımız da bu aynaya cesaretle bakabilen, içinde bulunduğu toplumun durumlarının farkında olan kurum ve kuruluşlardır” diye konuştu.  

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