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Yenimahalle'de sokak hayvanları için pugedon adı verilen metal kabinli, güneş enerjisiyle çalışan geri dönüşüm kutuları yerleşti

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Yenimahalle'de sokak hayvanları için pugedon adı verilen metal kabinli, güneş enerjisiyle çalışan geri dönüşüm kutuları yerleşti
Yenimahalle Belediyesi ve Sınav Koleji Merkez Şubesi’nin işbirliğinde sokak hayvanları için Yenimahalle’nin iki ayrı noktasına pugedon adı verilen metal kabinli, güneş enerjisiyle çalışan geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

İçerisine atılan her geri dönüşüm atığına sokak hayvanları için mama ve su verecek pugedon, hem çevre temizliğine katkı sağlayacak hem de sokak hayvanlarına olan duyarlılığı artıracak. Pugedonların açılış törenine katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, öğrencilere “Bu duyarlılığınızdan dolayı sizleri gözlerinizden öpüyorum” diye seslenerek pugedona pet şişe attı ve karşılığında sokak hayvanları için mama ve su aldı.

Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyacına farkındalık oluşturmak için hayata geçen CSA projesi için kolları sıvayan Sınav Koleji öğrencileri, Yenimahalle Belediyesi’nin de destekleriyle Aşık Veysel ve Adnan Kahveci Parklarına pugedon yerleştirdi.

“Bakamayacağınız hayvanı almayın”

Böylesine anlamlı bir projede Sınav Koleji’yle işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar, “Hayvanlar, insanların en iyi dostlarıdır. Bu sevimli dostlarımızın yaşamlarını sürdürebilmeleri için biz insanlara ihtiyaçları var. Bizlerin bu konuya özellikle hassasiyet göstermesi ve duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Çoğu insanın bir hevesle hayvan aldığını ancak bakamayınca sokağa attığını belirten Yaşar, “Bu maalesef önemli bir sorun olarak karşımızda. Bu hayvanlar, sokaklarda aç ve susuz kalıyor. Bir hayvan almaya karar veriyorsak onu artık ailenin bir üyesi olarak kabul edip, ölene kadar sahip çıkmalıyız, gerçek hayvan severlik bunu gerektirir. Lütfen bakabileceğinize emin olmadan hayvan almayın. Size bağlanan hayvanı da sokağa atarak yalnızlığa terk etmeyin” diye konuştu.

“Güzel bir başlangıç olsun”

Öğrenciler de kendilerine desteklerinden dolayı Yaşar’a teşekkür ederek “Projemize ilk başladığımızda bu kadar büyüyeceğinin hayalini bile kuramıyorduk. Kalıcı bir çözüm olarak ortaya koyduğumuz bu geri dönüşüm makineleri umarız ki Ankara için güzel bir başlangıç olur” dedi.

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