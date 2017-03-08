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Yenimahalle'de Ustalar Mahallemizde” adlı muhteşem bir türkü gecesi düzenlendi

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Yenimahalle'de Ustalar Mahallemizde” adlı muhteşem bir türkü gecesi düzenlendi
Yenimahalle Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Ustalar Mahallemizde” adlı muhteşem bir türkü gecesi düzenlendi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye; CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce Yenimahalleli katıldı.

Abdullah Gündüz’ün sunuculuğunu, Mustafa Acar’ın sanat yönetmenliğini yaptığı televizyon programı formatındaki muhteşem gecede, Türk Halk Müziği’ne büyük emek vermiş birbirinden değerli üç sanatçı Yenimahallelilerle bir araya geldi.

Bir yanda koyu sohbetlerin yapıldığı diğer yandan en güzel türkülerin yöresel halk oyunları eşliğinde seslendirildiği programda usta sanatçı Tolga Çandar, Ege yöresine ait türküleri ardı ardına yorumlarken, genç yetenek Nazlı Öksüz Bozlak, uzun hava ve Orta Anadolu türkülerini seslendirdi. Azeri türkülerinin vazgeçilmez ismi Seyit Al da en güzel türkülerini Yenimahalleliler için okudu.

Türküler bizi biz yapan değerlerdir

Konser öncesi konuklara hitap eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Türküler bizim özümüz, bizi biz yapan değerlerimizdir. Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizi sanatın başkenti yapmaya uğraşıyoruz. Tüm sanat dallarına sahip çıkıyoruz. Yenimahalle halkını dinlendirmek, birbirleriyle kaynaştırmak, sanatın ruhunu içlerinde hissettirmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Sanat, insanların ufkunu açıyor, ülkenin birliğine ve bütünlüğüne hizmet ediyor, insanları stresten uzaklaştırıyor, kardeşliği pekiştiriyor, barışı, sevgiyi egemen kılıyor. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz kültür merkezleriyle tüm yurttaşlarımızın sanatla ilgisini daha ileriye götürmek için uğraş veriyoruz. Artık dünyada gelişmişlik sadece ekonomiyle değil kültür sanatla ölçülüyor” dedi. 

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