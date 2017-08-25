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“Yenimahalle’de Yaz Akşamları” konserleri romantik anlara sahne oldu

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“Yenimahalle’de Yaz Akşamları” konserleri romantik anlara sahne oldu
Yenimahalle Belediyesi tarafından vatandaşların yaz akşamlarını daha güzel geçirmesi için düzenlenen “Yenimahalle’de Yaz Akşamları” konserleri romantik anlara sahne oldu.

Sahnede aşk molası

Yaz akşamlarında Yenimahalleliler bir taraftan şarkı söyleyip eğlenirken bir yandan da konser alanında romantik anlara şahitlik ettiler. Batıkentlilerin de aşklarına tanık olmasını isteyen Hüsnü Can Parmak adlı genç sevgilisine sürpriz yaparak sahneye çıktı. Sahneden Öznur Yılmaz’a ilan-ı aşk eden genç yüzlerce vatandaşın alkışları arasında sevdiği kadına evlenme teklif ederek parmağına yüzüğü taktı.

Halay çektiler, oyun havası oynadılar

İlki Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleşen konserin 2’incisi Batıkent Meydan AVM önünde yapıldı. Oldukça yoğun ilgi gören konserde Aysel Yakupoğlu, Evren Çelik ve Coşkun Koyuncu sesiyle büyüledi.

Birbirinden güzel türküleri Yenimahalleliler için söyleyen sanatçılar, oyun havaları ve halay şarkılarıyla da vatandaşları coşturdu.

Alanda halaylara ve oyun havalarına eşlik eden vatandaşlar, muhteşem bir yaz akşamı yaşadı.

Yaz konserlerine bayram molası

Konser sonunda sanatçılarılar alkış yağmuruna tutuldu. Yaz konserlerine bayram molası veren belediye bayram tatilinin bitmesiyle birlikte sevilen sanatçıları ilçe sakinleri ile buluşturmaya devam edecek. 

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