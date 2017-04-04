  • BIST 88.349
  • Altın 147,666
  • Dolar 3,6477
  • Euro 3,8869
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 21 °C

Yenimahalle'deki taksi durakları modernleşerek tek tip bir görünüme kavuşturuyor

»
Yenimahalle'deki taksi durakları modernleşerek tek tip bir görünüme kavuşturuyor
Yenimahalle’ye yakışır taksi durakları inşa ederek taksici esnafının yüzünü güldüren Yenimahalle Belediyesi, bugüne kadar 51 taksi durağını modern bir çehreye kavuşturdu.

Son olarak Yenimahalle Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenen Ergazi Taksi Durağı’nın şoförleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.

51 taksi durağına yeni çehre

Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki taksi duraklarını yeniden inşa ederek hem kent estetiği açısından taksi duraklarını bir standarda kavuşturuyor hem de vatandaşı taşıyan taksici esnafının daha rahat ve modern koşullarda çalışmasına imkan sağlıyor. Şimdiye kadar 51 taksi durağı inşa eden Yenimahalle Belediyesi, durakları eski harabe görüntüsünden uzaklaştırarak tek tip bir görünüme kavuşturuyor.

Taksici esnafının ve gece geç saatlerde taksi arayan vatandaşların huzuru için özel olarak tasarlanan taksi duraklarından memnuniyetlerini ifade eden taksiciler, Yaşar’a teşekkür etti.

“Gece yolunu kaybedenlerin uğrak yeri”

Taksi duraklarını kamu binası olarak gördüklerini kaydeden Yaşar, “Karda, kışta, gece, gündüz demeden daima insanlarla iç içesiniz. İşinizin ne kadar zor olduğunun farkındayım.  Biz de sizlerin rahat çalışması için uğraşıyoruz. Bugüne kadar pek çok taksi durağını yeniden inşa ederek sizin ve Yenimahalle halkının hizmetine sunduk. Taksi durakları taksici esnafımızın rahat çalışması için yapılsa da, gece yolunu kaybetmiş, yardıma ihtiyacı olan insanları ağırlayacak bir yer yapmayı amaçladık. Durağınızı gülerek kullanın” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi'nin tarihi projesi HalkKart, Yenimahalle ekonomisine can suyu oldu23 Mart 2017 Perşembe 13:06
  • Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler” adlı söyleşi düzenlendi20 Mart 2017 Pazartesi 11:40
  • Yenimahalle'de sokak hayvanları için pugedon adı verilen metal kabinli, güneş enerjisiyle çalışan geri dönüşüm kutuları yerleşti19 Mart 2017 Pazar 12:43
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkanlığı görevindeki 8’inci yılını görkemli bir festivalle kutluyor18 Mart 2017 Cumartesi 16:37
  • Başkan Yaşar, BAŞKON tarafından “Sivil Toplum Kuruluşlarına En Fazla Destek Veren Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü12 Mart 2017 Pazar 13:30
  • Yenimahalle'de “Böbrek Hastalıkları ve Obezite” adlı seminer düzenledi10 Mart 2017 Cuma 11:18
  • Başkan Yaşar, Batıkent Seviye Okulları öğrencilerini de makamında ağırladı08 Mart 2017 Çarşamba 11:42
  • “Yenimahalle HalkKart” projesiyle 50 bin aileye ulaştı07 Mart 2017 Salı 12:02
  • Başkent’te güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Yenimahalle Belediyesi parklarda harekete geçti01 Mart 2017 Çarşamba 11:52
  • Başkan Yaşar'dan Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne destek28 Şubat 2017 Salı 11:33
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim