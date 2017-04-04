Yenimahalle'deki taksi durakları modernleşerek tek tip bir görünüme kavuşturuyor

Yenimahalle’ye yakışır taksi durakları inşa ederek taksici esnafının yüzünü güldüren Yenimahalle Belediyesi, bugüne kadar 51 taksi durağını modern bir çehreye kavuşturdu.

Son olarak Yenimahalle Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenen Ergazi Taksi Durağı’nın şoförleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.

51 taksi durağına yeni çehre

Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki taksi duraklarını yeniden inşa ederek hem kent estetiği açısından taksi duraklarını bir standarda kavuşturuyor hem de vatandaşı taşıyan taksici esnafının daha rahat ve modern koşullarda çalışmasına imkan sağlıyor. Şimdiye kadar 51 taksi durağı inşa eden Yenimahalle Belediyesi, durakları eski harabe görüntüsünden uzaklaştırarak tek tip bir görünüme kavuşturuyor.

Taksici esnafının ve gece geç saatlerde taksi arayan vatandaşların huzuru için özel olarak tasarlanan taksi duraklarından memnuniyetlerini ifade eden taksiciler, Yaşar’a teşekkür etti.

“Gece yolunu kaybedenlerin uğrak yeri”

Taksi duraklarını kamu binası olarak gördüklerini kaydeden Yaşar, “Karda, kışta, gece, gündüz demeden daima insanlarla iç içesiniz. İşinizin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Biz de sizlerin rahat çalışması için uğraşıyoruz. Bugüne kadar pek çok taksi durağını yeniden inşa ederek sizin ve Yenimahalle halkının hizmetine sunduk. Taksi durakları taksici esnafımızın rahat çalışması için yapılsa da, gece yolunu kaybetmiş, yardıma ihtiyacı olan insanları ağırlayacak bir yer yapmayı amaçladık. Durağınızı gülerek kullanın” diye konuştu.