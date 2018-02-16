Yenimahalle'den bin 200 minik öğrenciye çevre bilinci

Yenimahalleli bin 200 minik öğrenci, Yenimahalle Belediyesi ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) işbirliği ile devam eden Çevre Eğitimi Projesi kapsamında “Çevremiz Tehlikede” adlı çocuk oyununda buluştu.

TÜKÇEV-AYDEDE Tiyatrosu oyuncuları tarafından Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahneye konulan oyunda, çocuklara çevreyi korumanın önemi anlatıldı.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Tiyatroda çocuklar, Ayça adlı çevreci karakterin çevreyi kirleten, hayvanlara zarar veren İrisi ve Yarısı adlı karakterlerle verdiği mücadeleyi izledi.

3’lü arasında geçen komik olaylar karşısında eğlenceli dakikalar da yaşayan minikler, hem bilgilendi hem de kahkahaya boğuldu.

Tohum kartıyla çiçek dikecekler

Oyun sonunda çocuklara Yenimahalle Belediyesi tarafından hikaye kitabı dağıtıldı. TÜKÇEV ise içerisinde dergi, broşür ve tohum kartı olan çantaları miniklere hediye etti.

Tohumları hemen dikecekleri söyleyen minikler, çok mutlu olduklarını ifade etti.