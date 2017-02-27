Yenimahalle'li minik öğrencilerden sokak hayvanları için anlamlı proje

Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyacına farkındalık oluşturmak için hayata geçen CSA projesi için kolları sıvayan Sınav Koleji öğrencilerine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da tam destek verdi.

Proje kapsamında ilçenin 2 ayrı noktasına pugedon adı verilen metal kabinli, güneş enerjisiyle çalışan geri dönüşüm kutuları yerleştirilecek. Bu kutulara atılan geri dönüşüm atıkları sokak hayvanlarına mama ve su olarak geri dönecek. Bu süreçte ise Yenimahalle Belediyesi, öğrencilere her türlü desteği verecek.

“Hayvan dostlarımızın bize ihtiyacı var”

Sınav Koleji Merkez Şubesi’nden Eğitim Koordinatörü Davut Yılmaz ve beraberindeki öğretmen ve öğrenciler Başkan Yaşar’ı ziyaret ederek projenin detaylarını paylaştı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, anlamlı her projenin içinde seve seve yer almaya hazır olduklarını ifade ederek “Hayvan dostlarımızın yaşamını sürdürebilmesi için biz insanlara ihtiyacı var. Hepimiz bu konuya duyarlı olmayız” dedi.

10 bin sokak hayvanı rehabilite edildi

Yenimahalle Belediyesi’nin Sokak hayvanları için 6 dönüm açık arazi üzerine inşa ettiği ve can dostların konforu için A’dan Z’ye her türlü ayrıntıyı düşündüğü Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi hakkında bilgiler veren Yaşar, “Cadde ve sokaklarda bulunan, sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalıklı sokak hayvanları için tam teşekküllü olarak hizmet veren hayvan barınağında bugüne kadar yaklaşık 10 bin başıboş hayvan rehabilite edildi, 7 bin sahipsiz hayvan ameliyat edildi. Aşıların da yapıldığı barınakta 2 bin 500 hayvansahiplendirilerek yeni evlerine teslim edildi. Hayvanların kuru mama ve kamu kurumlarının yemekhanelerinden getirilen yemeklerle düzenli olarak beslendiği barınakta, 4 veteriner hekimin yanı sıra 2 araçla, 12 kişilik hayvan toplama ekibi görev yapıyor” dedi.

“Örnek olmak istiyoruz”

Öğrenciler ise destekleri için Yaşar’a teşekkür ederek bu proje ile Haziran ayında Amerika’da düzenlenecek bir yarışmaya katılacaklarını ifade ederek, “Biz başka okullara da bu çalışmamızın örnek olmasını istiyoruz. En yakın zamanda da Yenimahalle Belediyesi’nin Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’ni ziyaret etmek isteriz” diye konuştular. Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyacına farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden öğrenciler, bu projede Yenimahalle Belediyesi ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek ilçeye yerleşecek 2 pugedon için kendilerine yer gösterilmesini istediler veYaşar’ı 9 Mart’ta düzenleyecekleri panele de davet ettiler.

Hem çevreci hem hayvan dostu

Gerek çevre temizliğine katkısıyla, gerekse sokak hayvanlarına sağlıklı besin ve su kaynağı oluşturma özelliğiyle çevreci bir proje olan Pugedon, aynı zamanda çevre bilincini yükseltmek, insanlara, bilhassa genç ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve geri dönüşümün yararları konusunda onları bilinçlendirmeyi hedefliyor.