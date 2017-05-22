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Yenimahalleli muhtarlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi

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Yenimahalleli muhtarlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi
Yenimahalle Muhtarlar Derneği’nin İvedik Köy Konağı’nda düzenlediği kahvaltıya katılan Yaşar, kahvaltının ardından doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Muhtarlara teşekkür eden Yaşar, pastasını keserek Türk milleti için huzur ve barış diledi.

Bir sürpriz de SODER’den

Kahvaltının ardından Batıkent Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği’nin (SODER) dernek binasın açılış törenine de katılan Yaşar, burada da doğum günü pastası kesti.

Derneğin hem açılış kurdelesini hem de kendi doğum günü pastasını kemençe eşliğinde kesen Yaşar’a CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve Yönetimi,  Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, Yenimahalle Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüreğir de eşlik etti.

Rotası belli olmayan bir geminin içerisinde gidiyoruz”

Açılış konuşmasında STK’ların görev sorumluluklarına vurgu yapan Yaşar, “Ülkemiz çeşitli sıkıntılar içerisinde. Bu sıkıntıları aşmak için Cumhuriyetin demokratik yoluna, Mustafa Kemal’in ışıklı yoluna dönmek zorundayız. Bu mücadeleyi hep beraber veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. STK’ların görevi halkı aydınlatmaktır, doğru yapılan işleri alkışlayarak, halkın zararına olan işleri eleştirmektir ve o işin karşısında durmaktır” dedi.

SODER’in bugüne kadar Yenimahalle’de çok güzel hizmetler yaptığını ifade edem Yaşar, “ Soder, Batıkent’te vatandaşlarımızı çeşitli etkinliklerde bir araya getirerek bazı konularda bilinçlendirdi. Bundan sonra da bu görevine devam edecektir. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak, Sosyal Demokrasiyi bu ülkede iktidar yapacağız. Çocuklarımıza torunlarımıza ancak güzel bir Türkiye’yi böyle bırakabiliriz” diye konuştu.

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