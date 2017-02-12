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YENİMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan “Sevgi Dolu Hediyelik Eşya Sergisi” Podium Alışveriş Merkezi’nde açıldı

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YENİMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan “Sevgi Dolu Hediyelik Eşya Sergisi” Podium Alışveriş Merkezi’nde açıldı
Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) eğitim gören kursiyerlerin Sevgililer Günü için hazırladıkları..

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) eğitim gören kursiyerlerin Sevgililer Günü için hazırladıkları “Sevgi Dolu Hediyelik Eşya Sergisi” Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Eşi Azize Yaşar tarafından Podium Alışveriş Merkezi’nde açıldı.

Serginin açılışına Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, belediye meclis üyeleri, AVM yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle”

Başkan Yaşar, kursiyerlere ve kurs öğretmenlerine teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Yaşar, “YENİMEK’te 20 bine yakın kursiyere 100 branşta eğitim veriyoruz. Bugün burada el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek kurslarımızla meslek sahibi olan ve aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Belediye olarak Yenimahalle’de tüm vatandaşlarımızı kucaklayan etkinlikler düzenliyoruz. Yenimahalle her geçen gün modernleşiyor, güzelleşiyor, gelişiyor. Bu yüzden sadece Ankara’da değil, tüm Türkiye’de konuşuluyoruz, projelerimizle örnek alınıyoruz. İlçemizde gençler artık vakit geçirmek için başka ilçelere gitmiyor, Yenimahalle’nin kafelerinde oturuyor, Yenimahalle’nin havuzlarında yüzüyorlar. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle yaratmaktı, bunu başardık, bunun için çalıştık. Kimseyi ayırt etmedik, kimseyi ötekileştirmedik. Herkese sahip çıktık çıkmaya da devam edeceğiz. Ancak böyle kardeşliğimize sahip çıkabiliriz. Sergimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın Sevgililer Günü’nü kutluyorum” dedi.

Binlerce tasarım sergide yerini aldı

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini sevgililer için kesen Yaşar,  kursiyerlerin 14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak hazırladığı tasarımları yakından inceledi.

14 Şubat’a kadar açık sergide takıdan kıyafete, biblodan birbirinden renkli hediyelik eşyalara kadar binlerce tasarım sergileyen kursiyerler ise stantları gezen Başkan Yaşar’a teşekkürlerini ileterek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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