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YENİMEK kursiyerlerinin Sevgililer Günü Sergisi Podium Alışveriş Merkezi’nde açıldı

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YENİMEK kursiyerlerinin Sevgililer Günü Sergisi Podium Alışveriş Merkezi’nde açıldı
Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) eğitim gören kursiyerlerin çiftlere özel hazırladıkları Sevgililer Günü Sergisi Podium Alışveriş Merkezi’nde açıldı.

Serginin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclisi CHP Grup Başkanvekili Kayhan Yüreğir, belediye meclis üyeleri, AVM yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Sergide Nişan sürprizi

Açılış öncesi konuklar, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslar​ı bilgisayar kursu eğitmenlerinden Emre Bender ve Buket Bazin’in mutluluklarına şahit oldu. Başkan Fethi Yaşar, birbirini çok seven çiftin nişan yüzüklerini sergi alanında taktı.

Genç çifte bir ömür mutluluk dileyen Yaşar “Biriniz sinirli olduğunda diğeriniz sakin kalın. Birbirinizi çok sevin ve birbirinizin eksiklerini tamamlayın” dedi.

Binlerce ürün sahiplerini bekliyor

Nişan sürprizinin ardından açılış kurdelesini sevgililer için kesen Yaşar, kursiyerlerin 14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak hazırladığı tasarımları yakından inceledi.Stantları gezen Yaşar,kursiyerleri ve öğretmenlerini tebrik ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

YENİMEK’te 20 bine yakın kursiyere 100 branşta eğitim verildiğini söyleyen Başkan Yaşar “Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum.Vatandaşlarımız kurslarımızda meslek sahibi oluyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Ayrıca her yerde söylüyorum bu merkezlerimiz sakinlerimiz bir araya getiriyor, kardeşlik, komşuluk, birlik, beraberlik bilincini geliştiriyor.   Belediye olarak kültürde, sanatta, sporda, eğitimde tüm vatandaşlarımızı kucaklayan etkinlikler düzenliyor, yatırımlar yapıyoruz. İlçemizde gençler artık vakit geçirmek için başka ilçelere gitmiyor, Yenimahalle’nin kafelerinde oturuyor, Yenimahalle’nin havuzlarında yüzüyorlar. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle oluşturmaktı, bunu başardık. Sergimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın Sevgililer Günü’nü kutluyorum” dedi.

Takıdan kıyafete, rengarenk sabunlardan mumlara, keçe tasarımlarından taş boyamaya, çiniden ahşap ve deri tasarımlara kadar birbirinden güzel binlerce tasarım 14 Şubat’a kadar sergilenmeye devam edecek.

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