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YENİMEK Örgü Kursu’yla Yenimahallelileri kış aylarında ısıtacak

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YENİMEK Örgü Kursu’yla Yenimahallelileri kış aylarında ısıtacak
Açtığı 14 kurs merkezi ile 90 branşta vatandaşlara hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), bu kez de Örgü Kursu’yla Yenimahallelileri kış aylarında ısıtıyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu şu günlerde kursiyerler, sevdiklerine bir yumak mutluluk dağıtıyor.

Örgü tekniklerinin uygulamalı olarak gösterildiği kurslarda, aynı zamanda şiş örgü, sık iğne, tığ ve şiş eğitimi de veriliyor.

Hem giyiyor hem de kazanıyorlar

Aldıkları eğitimle kazak, atkı, çocuk takımı, bere, battaniye, perde, banyo takımı, örgü bebek, çanta, kırlent ve sepet gibi birçok ürünü yapan kursiyerler, el emeği göz nuru ürünlerini hem giyiyorlar hem hediye ediyorlar hem de ördükleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Örgü örmek stres attırıyor

Kursiyerlere uygulamalı olarak, A’dan Z’ye tüm teknik bilgileri öğrettiklerini belirten Usta Öğretici Nasibe Karataş, “Kursumuza katılan vatandaşlarımız örgü hakkında bilinmesi gereken tüm teknik bilgileri burada öğreniyorlar. Haftada bir eğitim veriyoruz. Kısa zamanda örgü öğrenen kursiyerlerimiz sadece ördükleri ürünleri giymiyorlar, kimi torununa kimi kızına hediye ediyor. Aynı zamanda satış yapan kursiyerlerimiz ise aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” dedi.

Kursun ruhsal rahatlamaya ve stres atmaya da katkısı olduğunu vurgulayan Karataş, “Kursiyerlerimiz burada motive oluyor, öğrenirken eğleniyorlar, arkadaş ilişkilerini geliştiriyorlar ve stres atıyorlar” diye konuştu.

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