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YENİMEK, Yenimahallelilerin hayatına anlam katmaya devam ediyor

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YENİMEK, Yenimahallelilerin hayatına anlam katmaya devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’ndan (YENİMEK) takı tasarım kursunda rengarenk, desen desen takılar ortaya çıkıyor.

Titiz bir çalışma ve el emeği gerektiren kursun, her yaştan kursiyeri bulunuyor. 80 yaşındaki Yıldız Teyze de hem yaptığı birbirinden şık takılarla hem de hoş sohbetiyle kursun ‘Yıldız’ı durumunda.

“Eve gideceğim diye üzülüyorum”

YENİMEK, Yenimahallelilerin hayatına anlam katmaya devam ediyor. İlginin her yıl artığı kursların müdavimlerinden biri de 80 yaşındaki Yıldız Gevşemez. 34 yıldır Yenimahalle’de yaşayan Yıldız Teyze, kursa olan sevgisini “Akşam olunca eve gideceğim diye üzülüyorum” sözleriyle anlatıyor. İlerlemiş yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartan, enerjisi ve hayata bakışıyla herkese örnek olan Yıldız Teyze, takı tasarım kursunun da ‘Yıldız’ı oldu.

Sevdiklerine en güzel hediye

Gazi Kurs Merkezi’nde herkesin tanıyıp, hürmet gösterdiği Yıldız Teyze, yaptığı birbirinden güzel takılarla da kendine hayran bırakıyor. Gözlük aksesuarından bilekliğe, küpeden kolyeye kadar birçok takıya imza atan Yıldız Teyze, kurs hocası Meral Özdemir’den öğrendikleriyle boncuklara hayat veriyor.

Yaptığı takıları sevdiklerine hediye ederek çevresini sevindiren Yıldız Teyze, “Takı yaparken hiç zorlanmıyorum. Seve seve yapıyorum. Burada çok güzel şeyler öğreniyorum. Keşke daha önce katılsaydım kurslara. Arkadaşlarımı, hocamı da çok seviyorum” dedi.

Renk renk, desen desen takılar

Kurs hocası Meral Özdemir Gazi Kurs Merkezi’nde 14 kursiyeriyle el emeği göz nuru takılar yapıyor. Her bir kursiyerin büyük zevk aldığı takı tasarımından bazı kursiyerler, aile bütçesine de katkı sağlıyor. Bir aile ortamının hakim olduğu kurslarda, hanımlar keyifli zaman geçirirken üretiyor.

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