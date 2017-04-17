YENİMEK’li 15 kadın “Özel Gün Süslemeleri ve Nikah Şekerleri” kursunda öğrendikleriyle organizasyon işi yapan firmalara rakip çıktı

Kursta öğrendikleriyle pek çok sipariş alan ve yaptıkları işe kadın nezaketi ve titizliği katan hamarat eller, sevdiklerini de özel günlerde yalnız bırakmıyor.

Kızının, gelinin düğün ve kına hazırlıklarını bizzat üstlenen kadınların arasında düğün arabası süsleyenler bile var.

Düğün, kına, nikah organizasyonları onlardan sorulur

Yenimahalle Belediyesi açtığı meslek edindirme ve hobi kurslarıyla kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Kimi emeklilik günlerine, kimi de boş vakitlerine YENİMEK sayesinde anlam katan kadınlar, “Özel Gün Süslemeleri ve Nikah Şekerleri” kursunda harıl harıl el becerilerini konuşturuyor.

Kurs Hocası Halise Gülay Özen’den öğrendikleriyle gelin çiçeği ve tacı, nikah şekeri, ev dekorasyon süslemeleri gibi pek çok el emeği ürün yapan kadınlar, her Çarşamba Uğrak Kurs Merkezi’nde 8 saat eğitim alıyor.

Kızının gelin arabasını bile süsledi

Kursiyerlerden Aynur Kabadayı, geçen yıl kızını evlendirdiğini ve kızının gelin arabasını bile kendisinin süslediğini söyledi. Bunun yanı sıra nikah şekeri, nişan ve kına hazırlıklarını da yaparak kızına muhteşem anılar bırakan Aynur Hanım, şimdi yine tatlı bir telaş içinde. 13 Temmuz’da oğlunu evlendirecek olan Aynur Hanım, müstakbel gelini için gelin çiçeği ve taç yapmaya şimdiden başladı.

Düğün tarihi belli değil ama hazırlıklar çoktan bitti

Kızı henüz bekar olan Nermin Şirin de düğün hazırlıklarına erkenden başladı. Kızına gelin çiçeği ve tacı yapan Şirin, “Bu yaptıklarımı kızıma anı olarak bırakacağım” dedi.

Kursiyerlerden Kadriye Çetinaslan’ı ise doğacak torunun heyecanı sardı. Torunun hastane odasını süslemek için hazırlık yapan Kadriye Hanım, oğlunun düğün hazırlıklarına da düğün tarihi belli olmasa da başladı.

“Psikologa değil, YENİMEK’e gidin”

Artık bu işler için dışarıya para ödemediklerini ifade eden kadınlar, şimdiye kadar pek çok sipariş de alarak aile bütçesine katkı da bulundu. Kursta hem eğlendiklerini hem de meslek edindiklerini belirten kadınlar, “Bu kursu herkese tavsiye ediyoruz. Hem kafamız rahatlıyor hem de kendimize vakit ayırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stresi, sıkıntısı olanlar psikologa gitmek yerine buraya gelsin. Bize bu imkanları sunan hocamıza ve Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.