  • BIST 90.850
  • Altın 152,047
  • Dolar 3,6656
  • Euro 3,8951
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C

YENİMEK’li 15 kadın “Özel Gün Süslemeleri ve Nikah Şekerleri” kursunda öğrendikleriyle organizasyon işi yapan firmalara rakip çıktı

»
YENİMEK’li 15 kadın “Özel Gün Süslemeleri ve Nikah Şekerleri” kursunda öğrendikleriyle organizasyon işi yapan firmalara rakip çıktı
Kursta öğrendikleriyle pek çok sipariş alan ve yaptıkları işe kadın nezaketi ve titizliği katan hamarat eller, sevdiklerini de özel günlerde yalnız bırakmıyor.

Kızının, gelinin düğün ve kına hazırlıklarını bizzat üstlenen kadınların arasında düğün arabası süsleyenler bile var.

Düğün, kına, nikah organizasyonları onlardan sorulur

Yenimahalle Belediyesi açtığı meslek edindirme ve hobi kurslarıyla kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Kimi emeklilik günlerine, kimi de boş vakitlerine YENİMEK sayesinde anlam katan kadınlar, “Özel Gün Süslemeleri ve Nikah Şekerleri” kursunda harıl harıl el becerilerini konuşturuyor. 

Kurs Hocası Halise Gülay Özen’den öğrendikleriyle gelin çiçeği ve tacı, nikah şekeri, ev dekorasyon süslemeleri gibi pek çok el emeği ürün yapan kadınlar, her Çarşamba Uğrak Kurs Merkezi’nde 8 saat eğitim alıyor.

Kızının gelin arabasını bile süsledi

Kursiyerlerden Aynur Kabadayı, geçen yıl kızını evlendirdiğini ve kızının gelin arabasını bile kendisinin süslediğini söyledi. Bunun yanı sıra nikah şekeri, nişan ve kına hazırlıklarını da yaparak kızına muhteşem anılar bırakan Aynur Hanım, şimdi yine tatlı bir telaş içinde. 13 Temmuz’da oğlunu evlendirecek olan Aynur Hanım, müstakbel gelini için gelin çiçeği ve taç yapmaya şimdiden başladı.

Düğün tarihi belli değil ama hazırlıklar çoktan bitti

Kızı henüz bekar olan Nermin Şirin de düğün hazırlıklarına erkenden başladı. Kızına gelin çiçeği ve tacı yapan Şirin, “Bu yaptıklarımı kızıma anı olarak bırakacağım” dedi.

Kursiyerlerden Kadriye Çetinaslan’ı ise doğacak torunun heyecanı sardı. Torunun hastane odasını süslemek için hazırlık yapan Kadriye Hanım, oğlunun düğün hazırlıklarına da düğün tarihi belli olmasa da başladı.

“Psikologa değil, YENİMEK’e gidin”

Artık bu işler için dışarıya para ödemediklerini ifade eden kadınlar, şimdiye kadar pek çok sipariş de alarak aile bütçesine katkı da bulundu. Kursta hem eğlendiklerini hem de meslek edindiklerini belirten kadınlar, “Bu kursu herkese tavsiye ediyoruz. Hem kafamız rahatlıyor hem de kendimize vakit ayırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stresi, sıkıntısı olanlar psikologa gitmek yerine buraya gelsin. Bize bu imkanları sunan hocamıza ve Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile eşi Nevin Gökçek'ten kadın personele kutlama11 Mart 2017 Cumartesi 12:20
  • Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Dünya Kadınlar Günü’nde Sincanlı kadınlarla buluştu10 Mart 2017 Cuma 11:47
  • İTFAİYECİLİK LİSESİ KIZ ÖĞRENCİLERİ, 8 MART KADINLAR GÜNÜNÜ, İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATIYLA KUTLADI08 Mart 2017 Çarşamba 15:59
  • Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü etkinliklerle kutlamaya başladı07 Mart 2017 Salı 12:36
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ, ATO’DA DÜZENLENEN BİR PROGRAMLA KUTLADI07 Mart 2017 Salı 12:09
  • Altındağ Belediyesi ve KOSGEB ortaklığıyla düzenlenen girişimcilik eğitimi meyvelerini vermeye devam ediyor07 Mart 2017 Salı 12:06
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARA YÖNELİK PROJELERLE ÖNCÜ07 Mart 2017 Salı 11:59
  • Çankayalı kadınlar vatani görevini yapan Mehmetçikleri unutmadı06 Mart 2017 Pazartesi 12:52
  • KOSGEB'den kredi desteği alarak iş hayatına atılan kadınlara bir destek de Çankaya Belediyesinden geldi02 Mart 2017 Perşembe 11:41
  • Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü birbirinden anlamlı bir dizi etkinlikle kutlayacak01 Mart 2017 Çarşamba 11:48
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim