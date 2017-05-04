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Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Paydaşları Büyüyor

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Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Paydaşları Büyüyor
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Çankaya Belediyesi, 2016 yılında hazırlayıp hayata geçirdiği Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın (YEEP) ...

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Çankaya Belediyesi, 2016 yılında hazırlayıp hayata geçirdiği Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın (YEEP) birinci yıl gözden geçirme toplantısını paydaş sivil toplum örgütlerinin katılımıyla düzenledi.

Hazırlıklarına 2015 yılında, yaklaşık 40 sivil toplum örgütünün katkı vermesiyle başlanan ve geçtiğimiz yıl Çankaya Belediyesi Meclisi'nden geçerek yürürlüğe giren Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın ilk yılki uygulama raporu, paydaşlar tarafından olumlu karşılandı. 

Toplantıda, yine sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir "İzleme Grubu" oluşturuldu.

 

Hizmet üretme ve sunma biçimiyle Türkiye'nin cinsiyet eşitliği konusunda en hassas ve başarılı yerel yönetimlerinden biri olan ve bu başarısını Mor Bayrak'la taçlandıran Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz yıl hazırlayarak yürürlüğe soktuğu Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın ilk yıl uygulama ve raporlama toplantısını kadın dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin  katılımıyla düzenledi. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner'in başkanlığında, Kadın Hakları Aktivisti İlknur Üstün'ün moderatörlüğüyle gerçekleşen toplantıda, 2017 itibariyle birinci çalışma yılını dolduran Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde atılan adımlar ve hayata geçirilen projeler aktarılarak paydaşların eylem planını geliştirmeye yönelik fikirleri üzerinde duruldu. 

Geçtiğimiz bir yılda YEEP uyarınca yapılan hizmetlerin detaylı olarak aktarıldığı sunumda, geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlar da konuşuldu, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla bir de İzleme Grubu kuruldu. 

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