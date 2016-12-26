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YEREL TOHUM KATLİAMI !!

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Ebru Oğuzhan Yeter

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş; “2018’de tüm tohumlar sertifikalı olacak”  derken, Fethiye’de "4.Yerel Tohum Takas Etkinliği’’ yapılıyordu.

Bu karar, yerel tohumlarımızın geleceğini yakından ilgilendirirken biz Cumhuriyet Kadınları  bunun ne tür sorunlar yaratacağının  bilincindeyiz.

Duyarlı olan, milli değerlerimize önem veren uzmanlar ise;  bu kararla  tescil ve sertifika şartı sonrası yerel tohumların ekimi engellenirse  atalık  tohumlarımızın  yok olma tehlikesiyle ile karşı karşıya kalacağını söylüyorlar.

Pazarlarda görmeye alışık olduğumuz küçük üreticiler zor durumda kalacak.

Bahçesinde,  bostanında ürettiği yerel tohum ürünlerini,  salçasını, pekmezini, ekmeğini, bulgurunu, reçelini, yağını, sütünü pazara getirip   satamayacak.

Getirilecek olan bu yasak  küçük üreticiyi zor durumda bırakacak.

Tohum yasası küresel şirketlere kapıları sonuna kadar açarken, bizim ülkemizde hem yerel tohumların yok olmasına,  hem topraklarımızın zehirlenmesine,  hem de halkın sağlığının kendi parasıyla bozulmasına neden olacaktır.

Neyse ki;  uzun yıllardır yerel tohumların önemini bilen,  bu konuda mücadele eden, dernekler ve bilinçli insanlar var.  

Bunlardan biri de 4 yıldır Yerel tohumlarımızı yaşatmak için milli bir mücadele içinde olan  Cumhuriyet Kadınları Derneği Fethiye şubesidir.

25 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen ‘’ 4.YEREL TOHUM TAKAS ETKİNLİĞİ’ nde konuşmacı olarak katılan, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık  şunları söyledi;

’Sertifikalı tohumlar, yerli tohumların sonunu getirebilir,  binlerce yıldır kendi tohumunu üreten köylü kendi geliştirdiği tohum çeşitlerini satarak geçimine katkı sağlıyordu. 2006 yılında çıkarılan Tohumculuk Kanunu ile çiftçinin bu imkanı elinden alındı…Tohumunu satarak kazanç elde etme imkanı kaldırılan köylü eğer tohumuna sertifika almazsa devlet desteği alamayacak.  Şirketler tek tip tohumla  çeşitliliği  azaltırken  tarımda hastalık ve zararlıların artması ve  tarım ilaçlarının daha çok kullanılmasına sebep olacaktadır’’

İşin  ciddiyetini anlayan üreticilerimiz panelde anlatılanları  endişeyle dinledi.

Köylerde yaş ortalaması yüksek, köylünün ne maddi ne de manevi gücü yok.

Gençler tarımdan para kazanılmadığını gördükçe topraklarından, köylerinden uzaklaşmışlar.

Emektar kadınlar hala çıkınlarında sakladıkları atalık tohumlara gözü gibi bakıyorlar.

Eğer,   yerel tohumlara  bu yasak gelirse geri dönüşü olmayan bir tohum katliamı yaşanmış olur.

Yanlış tarım uygulamaları, kimyasal gübre kullanımı, bilinçsiz ve zararlı ilaçlama yöntemleri ile  biyolojik çeşitliliği  yeterince azalmış ürünlerden,  almamız gereken vitamin ve minerelllar aynı şekilde değerini yitirmeye devam etmektedir.

Yerel tohumları kurtarmak, korumak, çoğaltmak için büyük emek veren, dernek, kurum ve şahıslar bu konuda örgütlenmeli tohumlarımızın bir tanesinin bile koruma altına alınması için çaba göstermelidir.

Küçük üreticilerin zarar görmemesi için tüketicilerin tercihini onlardan yana kullanması şarttır. Üreticiler yerel pazarlarda desteklenmelidir.

Bir çok  İl’de, İlçe’de  her yıl düzenlenen Yerel Tohum Takas etkinliklerine daha çok katılım sağlanmalı, alınan verilen tohumların sonuçları dikkatle izlenmelidir.

Yerli tohuma bu yasak getirilirse, bu verilen emekler boşa gidecektir.

Sadece tohumlarımızı değil, geleneklerimizi ve köy kültürümüzü de yok edecektir.

Gelecek nesillerin her anlamda sağlıklı olmaları için atalarımızdan emanet kalan tohumlarımızı onlara bozulmadan  emanet etmek zorundayız.

Yerel tohum kullanmayan üreticiye devlet destek  vermeyecekse,  bilinçli tüketici buna karşı çıkmalı, çiftiye destek vermelidir.

Çiftçiyi, üreticiyi küresel şirketlere mecbur bırakacak olan bu sistem, onlara tohum satarken, yanında ilacını, gübresini de satacak çeşitli hasatlıkları ise yanında katkı payı olarak verecektir.

Durum bu kadar vahimdir !!

Komşusuyla, köylüsüyle tohum takası yapan köylü bu yasağa karşı koymalıdır.

Tarlada ürünü çürüyen, borcunu ödeyemeyen, aracılardan şikayet eden köylü bu yasağa karşı koymalıdır.

Kendi  tohumunu üreten, kendi ilacını yapan, doğal gübre kullanan üretici bu yasağa karşı çıkmalıdır.

Elindeki tohumları  alınarak,  tohum saklaması bile yasaklanacak olan üretici,  geleceğine sahip çıkmalıdır.

Her alanda olduğu gibi, tohumda, üretimde, toprak kullanımında da dışa bağımlı hale getirecek olan bu yasağa karşı çıkmalıdır.

Tüm bunları tek başına yapamayacağına göre her bölgede  üreticiler örgütlenmeli,  birlikler, koopratifler kurmalı,  yerel tohum çalışmalarını yürüten dernek ve şahıslardan destek almalı gücünü büyütmelidir.

Bizim görevimiz ise,  her üreticiye bunları tek tek anlatmak, onların yanında olduğumuzu  hissettirmektir.

Milli tarımın,  ekonominin temeli olduğunu unutmadan, yerel tohumlarımızı yaşatmak her Türk vatandaşının  birinci görevi  olmalıdır.

Milli değerlerimize sahip çıkıp mücadele edebilmemiz  için de,  en başta Tam bağımsız bir ülke olmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız.

Her zaman  yolumuzu aydınlatan Atamızın sözlerinde olduğu gibi;

‘’Türk halkı, asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlâtlarıdır. Bu millet, bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır! ‘’

Mustafa Kemal ATATÜRK

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