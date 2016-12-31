  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 1 °C

“Yerel Yönetimler Okulu”nda eğitimini tamamlayanlar, sertifikalarını Başkan Taşdelen’in elinden aldı

»
“Yerel Yönetimler Okulu”nda eğitimini tamamlayanlar, sertifikalarını Başkan Taşdelen’in elinden aldı
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de ders verdiği “Yerel Yönetimler Okulu”nda eğitimini tamamlayanlar, sertifikalarını Başkan Taşdelen’in elinden aldı.

 

Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası toplantı salonunda bir araya gelen katılımcılar, aldıkları eğitimin, yerel yönetimlerin demokratik yaşam için önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Başkan Taşdelen de, eğitim odaklı etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, derneklerin yanı sıra bireysel taleplere de açık olduklarını, dayanışma içinde çalışmanın herkesi başarıya götüreceğini belirtti.

“Belediyelerin Yönetimi Görev ve Yetkileri”, “Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kent Konseyleri”, “Dünyanın Yerel Gündemi”, “Yerel Yönetimlerde Fırsat Eşitliği ve Kadın Politikaları” gibi derslerin yer aldığı programda Başkan Taşdelen de “Sosyal Demokraside Yerel Yönetim Anlayışı” eğitimi vermişti. 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Evlendirme Birimi verileri 2016 yılında yaklaşık 13 bin kişinin evlendiğini ortaya koydu25 Aralık 2016 Pazar 12:55
  • ​Çankaya Belediyesi kar yağışı sonrası oluşan buzlanmaları önlemek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor24 Aralık 2016 Cumartesi 10:54
  • Çankaya Belediyesi ODTÜ yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarını barınağa nakil yaptı24 Aralık 2016 Cumartesi 10:44
  • Çankaya Belediyesi tarafından 100 Yıl’da başlatılan kent meydanı ve pazaryeri ile Çankaya Evi’nin inşaatları hızla devam ediyor23 Aralık 2016 Cuma 12:44
  • Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği’ne taziye ziyareti22 Aralık 2016 Perşembe 14:51
  • Çankaya Evleri yetişkinlerin yanı sıra çocukların da sosyal, kültürel yönden faydalandıkları merkezler olmaya devam ediiyor21 Aralık 2016 Çarşamba 14:20
  • Çankaya Belediyesi, dün gece başlayan kar yağışıyla birlikte gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü21 Aralık 2016 Çarşamba 13:47
  • Türkkonut Dodurga Mahallesi’nde Tarık Akan’ın adı verilen yeni park, görkemli bir törenle açıldı17 Aralık 2016 Cumartesi 11:25
  • ​Çankaya Belediyesinin Mutlukent Mahallesi’nde bulunan Kent Tarım Hobi Evi yaz-kış dinlemeden eğitimlerine devam ediyor14 Aralık 2016 Çarşamba 16:25
  • Çankaya Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin 'Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!' Projesine katıldı13 Aralık 2016 Salı 21:36
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim