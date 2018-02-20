YEREL YÖNETİMLERDE 696 SAYILI KHK DA DÜZENLENEN TAŞERON SÜRECİ

Ahmet Alagöz

Kanun Hükmünde Kararnamenin genel olarak 127. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24.madde ile düzenlenmiştir. Düzenleme ile 5018 sayılı KMYKK temel alınmıştır. Kanun ekindeki I,II,III,IV sayılı cetveldeki idareler ve yerel yönetimler olmak üzere geçiş yöntemi aynı ancak kadro sayılan cetveldeki idarelere verilmişken, yerel yönetimler için bir kadrodan söz edilmemektedir.

Genel Olarak:

1) 04.12.2017 tarihinde kapsamdaki bir idarede çalışıyor olmak

2)bu çalışmanın personel çalıştırmaya dayalı bir ihale olması

3) ise belirtilen ihalelerin ilgili ödenekten ödeniyor olması

Personel çalıştırılmasına dayalı ihaleyi KHK’nın 127.maddesinde tanımlanmış buna göre;

İhale dokümanında çalıştırılacak personel sayısının belirlenmiş olması

Personelin çalışma saatlerinin tamamını ihaleyi yapan idare için kullanması

Yaklaşık maliyetin en az % 70 lik kısmının işçilik giderlerinden oluşması

Niteliği gereği süreklilik arz eden işlerden olması

Yerel yönetimler için ayrıca bir tanımlama ile %70 işçilik şartı, bu tanımla ile aşılmış oldu. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı;

a) Park ve bahçe bakım ve onarımı işlerine,

b) Çöp toplama işlerine,

c) Cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine,

ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.

Personel çalıştırmaya dayalı olsa dahi kapsama girmeyen ihaleler de ayrıca belirtilmiştir.

1)Danışmanlık Hizmetleri

2) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (ör: SGK Alo 170 danışmanlık)

3) Çağrı Merkezi Hizmetleri

4) Sosyal Tesis Gelirlerinden Yapılan İhaleler

5) Kurumların Yurtdışı Temsilcilikleri İçin Yapılan Hizmet Alım İhaleleri

6) Anahtar teslim yapım ilaheleri (ör:Karayolları yol yapım, bakım vb)

Hak Sahipliği:

İdarede veya idarenin şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak gerekir.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, (Yaş ve Eğitim Şartı Hariç)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak idareye veya idarenin şirketine karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye veya idarenin şirketine yazılı beyanda bulunmak,

Daha önce alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı idareden veya idarenin şirketinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye veya idarenin şirketine yazılı olarak beyan etmek.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

İşçinin başvuru yapması,

İşçinin yapılacak sınav ya da sınavlarda başarılı olması.

Başvuru:

Kapsamda olanlardan istekliler, Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Beş adet vesikalık fotoğraf eklenecektir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu eklenecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge eklenecektir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Bakanlıklar ve merkezi Ankara’da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenir.

Tespit Komisyonu:

Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ile bu tespite ilişkin itirazların karara bağlanması amacıyla kapsamdaki idarelerin bünyesinde, duyulacak ihtiyaca göre, bakanlık merkez teşkilatlarında ilgili bakanın, diğer idarelerin merkez teşkilatlarında üst yöneticinin, taşra teşkilatı il kuruluşlarında valinin, taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde ise bölge müdürünün onayı ile merkez teşkilatlarında üst yöneticinin yardımcısının, üniversitelerde genel sekreterin, taşra teşkilatlarında bölge veya il müdürünün başkanlığında en az üç kişiden oluşan tespit komisyonları teşkil edilir. (2 Yedek Üye)

Üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamazlar.

Tespit komisyonunun çalışmaları için aralarında idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilir.

İnceleme Hususları:

İnceleme iki aşamada yapılması gereği hüküm altına alınmıştır. Ön inceleme ve esas inceleme.

Ön inceleme

Tespit komisyonu başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada inceler.

Ön incelemede, başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olup olmadığı, usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı incelenir.

Esas İnceleme:

Görevlendirilen yetkili EKAP kullanıcısı tarafından altisveren.gov.tr internet sayfasına girilerek;

İşçinin istihdam edildiği sözleşmenin KHK kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol edilir. Ayrıca idare kayıtlarından da teyit edilir.

İşçini bu sözleşem kapsamında 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıp çalışmadığı hususu SGK kayıtlarından kontrol edilir.

altisveren.gov.tr internet sayfasında yer almayan bu kapsamdaki hizmet alım ihalelerinin değerlendirilmesi idarece yapılır.

Tereddüt halinde tespit komisyonu detaylı inceler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olduğunu tutanak altına alır.

idarelerince 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi aranan çalışma şartını sağlıyor kabul edilir.

İlan:

İnceleme neticesinde şartları taşıyıp, taşımadığı tespit edilenlerin isimleri;

Çalıştıkları birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.

İtiraz Komisyonu:

Valilikler bünyesinde,

bir vali yardımcısının başkanlığında,

valinin uygun göreceği biri

ilgili idarenin veya idarenin şirketinin temsilcisi olmak üzere diğer kamu idarelerinin temsilcilerinden seçilen en az üç kişiden oluşan itiraz komisyonu teşkil edilir. (2 Yedek üye)

Çalışma usulü tespit komisyonu çalışma usulü ile aynıdır.

İtiraz edilmez veya itirazların sonuçlanmasından sonra sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşir.

Sınav Kurulu:

Atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin ya da bunların görevlendireceği kişinin başkanlığında,

biri valinin görevlendireceği üye olmak üzere,

diğer üyeleri atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin belirlediği bir başkan ve dört üyeden oluşan sınav kurulu teşkil edilir.

Bir yedek üye idare, bir yedek üye valilikçe belirlenir.

Atamaya yetkili amir tarafından belirlenen üyelerden biri insan kaynakları birim temsilcisi olması esastır.

Sınav:

Taşeron çalışanların İşçi statüsüne geçirilemesi için;

Yazılı veya sözlü veya uygulama sınav

Yazılı ve sözlü

Sözlü ve uygulamalı sınav da yapılabilir.

Sınav yöntemi atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenir.

Beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esastır.

Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir.

Sınav İtiraz Komisyonu:

Valilikler bünyesinde,

bir vali yardımcısının başkanlığında,

valinin uygun göreceği biri ilgili idarenin veya idarenin şirketinin temsilcisi olmak üzere

diğer kamu idarelerinin temsilcilerinden seçilen beş üyeden oluşan sınav itiraz komisyonu teşkil edilir. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

Sınavda başarılı olamayanlar gerekçeleri belirtilerek yazılı olarak idareye itirazda bulunur.

Komisyon intikal ettirilen itirazların sonuçları ilgili idareye/şirkete yazılı şekilde tebliğ edilir.

Komisyon kararları kesindir.

İşçi Statüsüne Geçirilme:

Sınavı başarı ile tamamlayan işçi başvuru aşamasında beyan edilen açılmış davalardan vazgeçtiğine dair tebliğ ekindeki feragat formu (örnek-2) mahkemece feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini veya mahkeme şerhi bulunan idareye ibraz eder. İcra takiplerinden vazgeçtiğine dair feragat formu (örnek-3) yine aynı usul ve amaç ile idareye teslim edilir.

Geçmiş çalışma döneminde idareden herhangi bir hak ve alacağı (kıdem tazminat ve yıllık izin hariç) bulunmadığı, feragat ettiğini gösteren sulh sözleşmesi (örnek-4) imza edilir idareye ibraz eder.

Başvuru aşamasında beyan edilen ve beyan ekinde gösterilen şartlar taşıyorsa üst yöneticinin onayı ile topluca bulunan veya yeni kurulacak şirkette topluca işçi olarak işe başlatılır.

Ancak 5018 Sayılı KMYKK 1,2,3,4 sayılı cetvelde sayılanlar 657 sayılı DMK’nın 4 (d) kamu işçisi olarak başlayacakken, yerel yönetimler bu uygulamanın dışında tutulmuştur.

Geçici İşçi Statüsünün Devamlılığı:

İdarelerin şirketlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının yıl boyunca devam etme şartı hariç diğer tüm şartlarını taşıyan hizmet alım sözleşmelerinden; 4/12/2017 tarihi itibarıyla devam edenlerde bu tarih itibarıyla çalışanlar ile 2017 yılı içerisinde 4/12/2017 tarihinden önce sona ermiş olanlarda sözleşmenin süresinin sona erdiği tarihte çalışmış olanlar, bu Usul ve Esasların 30 uncu maddesinde aranan şartları taşımaları ve en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla, idarenin şirketlerinde işçi statüsünde geçici olarak istihdam edilmek üzere başvurabilirler.

İşçi statüsüne geçirilecekler için aranan şartlar ve bunlara geçiş için uygulanan hükümler (güvenlik soruşturması, emeklilik sınırı, feragat) geçici olarak istihdam edilmek üzere başvuranlar hakkında da aynen uygulanır.

Cevaplar:

Bu başlıktan sonraki bölümde aklımıza takılan soruların cevapları yer almaktadır.