Bülent Ertekin

Geçmiş günlerde veya haftalarda veya aylarda ülke gündemini belirleyen bir konu vardı. Neydi o hatırladınız mı acaba? Hatırlatalım.

Mevzu şu idi;

SON DAKİKA… Tayyip Erdoğan, Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde, Nevşehir Belediye Başkanlarının istifalarını istedi.(Kanal D)



Yani kısacası konu

İSTİFA MEKTUPLARI idi.

Günlerce, haftalarca belediye başkanları için, istifasını yok verdi, yok verecek, yok kılıçlar çekildi gibi aslı ve astarı olmayan, lâkin kapalı kapılar ardında yapılan bir sürü dedikodu ve üretilen senaryolar ile ülkemde hiç ama hiç olmayan

GÜNDEM BELİRLEME (!) ile günlerce konuştuk ve tartıştık.

Dedik yaaa; konuşmayı, üstelik

BOŞ KONUŞMAYI ÇOK SEVİYORUZ.

O tarihlerde bizde konuya, kendimizce bir yorum getirmiş ve " MEZARLIKLAR KENDÎSİNİ VAZGEÇİLMEZ SANANLARLA DOLU" başlığı ile bir makale yazmıştık.



Evet, olaylar o tarihten sonra hızla gelişti ve özellikle istifası istenilen 3 güzide şehrimizin belediye başkanları istifalarını gerekli resmi mercilere verdiler. Daha sonrasında da yerlerine bir başkan seçildi.

Hatta olay sadece üç ilimizde kalmadı, başka il ve ilçelere kadar yayıldı. Onlarda emre itaat ettiler ve

İSTİFALARINI GEREKLİ MERCİLERE VERDİLER!!!

Peki, sonrası ne oldu?

Belediye hizmetleri mi bitti?

Belediyecilik öldü mü?

Belediyecilik yandı mı?

Belediyecilik kül mü oldu?

Haaa söyleyin. Allah aşkına ne oldu?

Cevabını vereyim.

Kocaman bir HİİİİİİİİİİÇ !!!

HİÇ BİRŞEY OLMADI!!!

İSTİFALARINI verenlerin yerine, gene bu ülkenin ve o bölgenin güzide evlatları hizmete talip oldu ve alınlarının teri ile

(BEĞENİRSİNİZ veya BEĞENMEZSİNİZ)

hepside en güzel şekilde

HİZMETLERİNİ YAPIYORLAR.

Bunları niçin yazdım?

Millet olarak havanda su dövmeyi,

Felâket tellallığı yapmayı,

Moral bozmayı,

" Yandık, bittik, kül olduk" edebiyatını inanın çok ama çok seviyoruz.

Bugün bu illerde hizmet durdumu, hayır !!!

Ulaşımda bir problem var mı?

Hayır!!!

Belediyeye ait hizmetlerde bir sıkıntı oluştumu?

Kocaman bir, Hayııııııııır!!!

O halde nedir bu boş boş konuşmalar.

Tenkitler.

Belaltı vurmalar.

O gün yazmış idik. Bugün gene tekrar edelim.

MEZARLIKLAR, KENDİLERİNİ VAZGEÇİLMEZ SANANLAR İLE DOLU

Lâkin, işin aslı astarı bu olmamalı.

Artık her alanda devletin tüm birimleri, belediyesi, siyaseti, milli eğitimi vs vs kısacası aklımıza gelecek tüm birimleri ile KURUMSALLAŞMASI GEREKÎYOR.

Gerekiyor ki oralara her daim ağzımızdan eksik etmediğimiz

LİYAKAT!!

SADAKAT!!!

EHLİYETLİ!!! kişiler

(AHBAB ÇAVUŞ) ilişkisine girmeden, girilmeden gelsinler ve birikimlerini

ALEVİ / SÜNNİ

SAĞCI / SOLCU

TÜRK / KÜRT ayrımı yapmadan

VATANDAŞA HÎZMETİ en alâ bir şekilde yapabilsinler, yapsınlar.

Evet; bir gün gelecek buda olacak tıpkı CEDDİ, OSMANLI GİBİ...

O zaman;

KENDİNİ VAZGEÇİLMEZ SANANLAR kendilerini gerçektende vazgeçilmez sananların olduğu mezarlıklarda bulacaklar.

Dün o konuşulanlar aklımıza geldi.

O GÜN YERİ GÖĞÜ YIRTMIŞTINIZ .

NE OLDU ŞİMDİ?

O KADAR KONUŞMALARINIZ NEREYE GİTTİ!!!



Demek ki bu vatan sahipsiz değilmiş.



Selam ve dua ile..