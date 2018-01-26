YERİNDE BİR KARAR

Mevlüt Mürsel Uzun

Afrin harekatı nda TSK’nin kullandığı silah araç, gereç ve cephanenin yüzde sekseninin yerli ve milli olduğunu açıklayan yetkililer çok önemli bir konuya parmak basmış oldu. Hani bizde bir söz vardır kötü komşu insanı mal sahibi eder diye. Başta Amerika olmak üzere diğer NATO ülkeleri bize paramızla silah satarken yedek parçalarını vermediler. Bu silahlar arızalanınca yedek parçası olmadığı için büyük güçlük çekilmekteydi. TSK’ni zor durumda bırakan bu sorun karşısında Savunma Sanayi ve Aselsan büyük bir gayret içine girerek ihtiyaç duyulan silahları ve cihazları üretmeye başladılar. Ancak askeri malzemelerin üretimi konusunda mevcut olan organizenin düzensizliğine el atan Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ildeki Askeri fabrikaları ve tersaneleri OHAL kararnamesiyle Savunma Sanayi bünyesine dahil ederek ASFAT A.Ş. adıyla yeni bir şirket kurdurmuştur. Bu şirketin sermayesi olarak da ilk etapta 50 milyon TL ayrılmış bulunuyor.

TSK’de Teknik Astsubay olarak görev yaptığım sırada Ankara Ana Tamir ve Ağır Bakım Tamir fabrikasında da görev yaptım. Rütbeli askeri şahısların yönetiminde çalışana bu fabrikalar birliklerden gelen arızalı silah, araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarını yapan birer kuruluşlardı. Oysa bu görevi birliklerin bünyesinde bulunan II. Kademeler de yerine getirmekteydi. Yani sizin anlayacağınız Ana Tamir ve Ağır Bakım Fabrikaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan askeri malzemeleri üretmesi gerekirken bakım ve onarım işleriyle meşgul olan birer kuruluşlardı. Bugün Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi de aynı konumda bulunmaktadır.

Ülkemiz genelinde rütbeli askerler tarafından yönetilen Askeri fabrikaların Savunma Sanayiye bağlanarak birer üretim tesisleri haline getirilmesini her kim ki akıl etmişse Allah ondan razı olsun diyorum. Geçmişte benim de bu fabrikalarda görev yapmış biri olarak hepsinin de hantal çalışan kurumlar olduğu aklımdan çıkmamıştır. Askeri fabrikalar tecrübesi ve teknik birikimi olmayan rütbeli askerler tarafından yönetilmesi büyük bir eksiklikti. Bu kimseler kıtalardan bu fabrikalara tayin olup gelen personeldi. Kıta hizmetinde bulunurken genç bir Astsubay olarak Ankara Ana Tamir Fabrikasına tayin olduğumda Hafif Silah Kısmında görevlendirildim. Kısımda 40 sivil işçi çalışmaktaydı. O sıra bu çalışan işçiler sadece kasatura tahvil işleriyle meşguldüler. Düşünün bir kere o yıllarda bu kasaturalar TSK’de kullanılmayan malzemelerdi. Yani sizin anlayacağınız işçiler boş kalmasın düşüncesiyle böylesi bir işle görevlendirilmişti.

Askeri Fabrikaların ve Tersanelerin Savunma Sanayiye bağlanmış olması yerinde bir karar olduğunu daha baştan ifade ettim. Böylece bu fabrikaların başında şüphesiz ki görevlendirilecek olan sivil tecrübeli teknik uzmanlar olacak ve üretime yönelik faaliyetler içinde görev yapacaktır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bugün 30’dan fazla askeri fabrika ve tersane bulunmaktadır. Bu fabrikaların elinde bulunan makine ve tezgahlar sanırım bir çok organize sanayi fabrikalarınkinden daha modern ve gelişmiş makinelerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sebep olduğu bu haklı ve yerinde kararı takdir ediyoruz. Bundan sonra bu fabrikalar gerçek ve tüzel kişilerden sipariş de alabilecek AR-GE faaliyetleri içinde bulunacaklarını da tahmin ediyorum..