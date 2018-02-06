Yerli filmler; gişede yeniden zirveye oturdu

İrem Subaşı / Editör

Hafta sonu sinemalar da gösterilen 14’ü yerli 23’ü yabancı toplam 37 filmi toplam 1 milyon 171 bin 306 biletli seyirci izlerken Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre bu hafta sonu vizyona giren Cebimdeki Yabancı listede ilk sırada yer aldı. Ferzan Özpetek'in yapımcıları arasında yer aldığı ve Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği film, açılışını 173 bin 341 seyirciyle gerçekleştirdi.

İkinci sırada hafta sonu 168 bin 997 seyirci tarafından izlenen Gupse Özay'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Deliha 2 yer alırken, hafta sonu en çok izlenen üçüncü film ise Labirent: Son İsyan oldu. Geçen hafta sonu zirvede yer alan yabancı filmi bu hafta sonu da 152 bin 383 seyirci izledi.

Cem Yılmaz'ın yazıp başrolünde yer aldığı Arif v 216, beşinci hafta sonunda 148 bin 11 seyirciyle listenin dördüncü sırasında yer alan yapım olurken film toplamda şimdiden 4 milyon 709 bin 941 seyirciye ulaştı. Youtuber Enes Batur'un başrolünde yer aldığı Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? ise, 132 bin 892 seyirciyle listede kendine beşinci sırada yer buldu.