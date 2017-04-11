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Yerli Malı Termal Eşofman Sweat Zayıflatıyor!

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Yerli Malı Termal Eşofman Sweat Zayıflatıyor!
Türkiye’de üretilen yerli malı sauna eşofmanı olan Sweat eşofman, fazla kiloları ile başı dertte olan herkesin gönül rahatlığı ile kullanabileceği son derece kaliteli ve etkili bir termal eşofmandır.

İçiniz rahat bir şekilde sipariş verebileceğiniz bu özel eşofmanı günün her anında kullanabilmeniz mümkün. Alt ve üst takım eşofmanı olan Sweat sauna eşofman kaliteli iplik işçiliği ile üretilerek %100 Türk emeğidir. Hem kadın hem de erkek kullanıma uygun olarak üretilen Sweat termal eşofman günlük yaşantınızda rahat bir şekilde kullanabileceğiniz konfordadır. Tüm sportif aktivitelerinizde kullanabileceğiniz Sweat termal eşofman egzersiz, yürüyüş, koşu ve fitness gibi faaliyetlerinizin vazgeçilmez bir parçası olacak. Kalite ve oldukça sağlam bir kumaş yapısına sahip olan Sweat termal eşofman kullanıldıkça asla solmaz, çekmez ve oldukça dayanıklıdır. Günlük kullanıma uygun olan Sweat termal eşofmanı yemek yedikten yaklaşık olarak 1 saat sonra kullanmanızı öneriyoruz. Sweat sauna eşofmanı 60 ila 90 dakika arasında kullanmanız tavsiye edilmektedir.

Dilerseniz sahil kenarında yürürken, tempolu bir şekilde koşarken, spor ve egzersiz yaparken kısacası dilediğiniz her an kullanabilirsiniz. Sweat sauna eşofmanda beden seçimi yapmakta çok kolay! Sweat termal eşofmanda bedeninizi bulmak için kilonuza göre hareket etmeniz gerekir.

55-65 kg M beden, 65-75 kg L beden, 75-90 kg XL beden, 90-105 kg XXL beden ve 105-125 kg 3XL beden şeklinde kategorize edilmiştir. Eğer bedeninize uygun olan Sweat termal eşofmanı seçerseniz, çok kısa bir sürede yağlarınızın hızla eridiğine şahit olacaksınız. Vücudunuzdaki fazla tuzu ve toksinleri atmada bir numara olan bu harika termal eşofmanın renk seçenekleri de bulunuyor. Lacivert, siyah ve füme rengi ile beğeninize sunulan Sweat sauna eşofmana uygun fiyatta sahip olabilirsiniz. Merak etmeyin! Bu eşofman asla cildinizde bir alerjik reaksiyona neden olmayacaktır.

Sadece sizi her zamankinden daha fazla terletecek ve inatçı kilolarınızdan en kısa sürede kurtulmanızı sağlayacaktır. Kadın erkek her yaştan herkesin severek kullanacağı Sweat termal eşofmanla tanıştıktan sonra gözle görülür farkı düzenli kullanım sayesinde birkaç hafta içinde fark edebileceksiniz.

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